EOLO, più piccolo è il tuo Comune più grande è lo sconto: promozione da 24,90€

“Più piccolo è il tuo comune, più grande è il tuo sconto”: con questa incredibile promozione EOLO; uno fra i più diffusi operatori internet che sfrutta il segnale via radio, permette a tutti i nuovi clienti di risparmiare fino a 120 euro: basterà verificare la copertura per ricevere uno sconto sul canone mensile, a partire da 24,90 euro al posto di 34,90 euro, comprensivo di installazione con tecnico certificato gratuita. L'offerta, studiata appositamente per quelle zone d'Italia dove la rete internet standard fatica ad arrivare, promette una connessione senza limiti fino a 30 mb/s in download, chiamate illimitate gratuite verso cellulari e rete fissa senza scatto alla risposta e router incluso nel prezzo.

Aggiungendo un piccolo contributo mensile sarà possibile ampliare l'offerta ed aumentare la velocità massima di connessione. Disponibili all'acquisto dei pacchetti opzionali (a 5 euro al mese salvo promozioni) a scelta fra + Intrattenimento (adatto per gamer e streamer per ottenere il massimo dalla rete), +Studio e Lavoro (perfetto per Smart Working o Didattica a Distanza) e +Sicurezza (protezione completa dall'attacco di virus e Parental Control per tutelare i più piccoli). In base all'infrastruttura tecnologica disponibile, attivando uno dei pacchetti opzionali sarà possibile aumentare sensibilmente la velocità della connessione fino a 100 mb/s in download e 10 mn/s in upload.

Non sei sicuro se e quale pacchetto acquistare? EOLO permette di provarli gratuitamente per un mese, al termine del quale potrai decidere se mantenerli oppure eliminarli senza costi aggiuntivi direttamente dall'Area Cliente. La promo “Più piccolo è il tuo comune, più grande è il tuo sconto è disponibile ancora per poche ore: nella pagina dell'offerta è possibile verificare la copertura della rete EOLO e contattare il numero verde gratuito per abbonarsi.