Eolo: ritorna la promo a 19,90€ al mese per 1 anno

Eolo è sicuramente uno dei provider più interessanti che oltre alle soluzioni in “Ponte Radio” ed in FWA ora offre anche la sua FTTH. Attualmente è possibile aderire ad una promozione che mette a disposizione un canone mensile di soli 19,90 euro con internet senza limiti, chiamate illimitate e router incluso.

Questa offerta speciale è attivabile ONLINE solo fino al 15 Marzo 2022 ed offre per il primo mese tutti i pacchetti extra che altrimenti avrebbero un valore commerciale di 13 euro al mese.

Vediamo ora cosa comprende questa tariffa del provider italiano Eolo adatta per chi necessita di avere una soluzione di internet a casa senza vincoli e con un costo mensile davvero molto interessante.

Eolo Più: ecco la promozione con prezzo bloccato per 12 mesi

La promozione che tratteremo oggi prevede internet illimitato che può arrivare fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con il pacchetto +Intrattenimento o +Studio e Lavoro, chiamate senza limiti dal fisso verso tutti i numeri nazionali sia mobili che fissi e l’EOLOrouter. Il tutto per soli 19,90 euro ogni mese per i primi 12 mesi. Questo prezzo a partire dal 13° mese ammonterà a 24,90 euro mensili.

Inoltre, solo fino al 15 Marzo 2022, è disponibile la promozione che regala un mese di pacchetti +Intrattenimento, +Studio e Lavoro e +Sicurezza. Al termine del primo mese gratuito si potrà decidere di mantenere attivi i servizi oppure di disattivarli senza costi. Inoltre, con il pack +Intrattenimento si potrà scegliere un servizio tra Amazon Prime per 3 mesi oppure Eleven Sports per 6 mesi. Entrambi i servizi sono compresi senza costi aggiuntivi.

In alternativa, con il pacchetto +Sicurezza è possibile aggiungere 12 mesi di Microsoft 365 Personal con 1 TB di spazio in cloud.

Costi ed altro

Eolo Più è disponibile ONLINE con attivazione gratuita solo entro il 15 Marzo 2022. Come abbiamo detto, l’offerta non prevede vincoli contrattuali di alcun tipo.

