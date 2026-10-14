Epic Games annuncia il nuovo launcher e Fornite su Linux

Epic Games ha annunciato il nuovo launcher per Windows, macOS e Linux. Il supporto per il sistema operativo del pinguino è la vera novità, ma sono supportate solo tre distribuzioni. La software house guidata da Tim Sweeney specifica chiaramente che il launcher è “vibe coded”, quindi sono stati utilizzati tool AI durante lo sviluppo. Epic Games ha inoltre comunicato che Fortnite arriverà anche su Linux.

Epic Games Launcher e Fortnite per Linux

Il nuovo Epic Games Launcher è in versione preliminare. Può essere già scaricato dal sito ufficiale, ma potrebbero esserci bug non essendo una versione stabile. La software house sottolinea che è più leggero, consuma meno risorse di sistema e l’avvio è più veloce (5,47 secondi).

Ci sono inoltre novità per libreria e download. Gli utenti noteranno miglioramenti relativi alle informazioni sui giochi, alla visualizzazione della libreria, alla ricerca e al monitoraggio dei download. Come detto, il launcher è disponibile per la prima volta anche su Linux. Sono supportate solo Ubuntu 22.04 LTS, Fedora 43 e Debian 12 o versioni successive. Potrebbe funzionare su altre distribuzioni, ma non sono state testate.

L’uso dell’intelligenza artificiale ha permesso di accelerare lo sviluppo. Gli agenti AI hanno scritto l’intero codice, ma c’è stata sempre la supervisione umana. Epic Games ha posticipato il lancio di un gioco basato su personaggi Disney (Marvel e Star Wars) per passare allo sviluppo “AI first”.

Tramite il launcher per Linux verrà portato Fortnite sul sistema operativo del pinguino. Finora non era disponibile perché il gioco non supporta il servizio Easy Anti-Cheat (EAC). Il supporto verrà aggiunto con EAC Linux v2 che offre una protezione simile a quella su Windows. Prima del lancio ufficiale verranno eseguiti test con varie distribuzioni.