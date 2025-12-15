Epic Games Store: sono questi i giochi gratis di Natale? (leak)

Dall’immagine in evidenza che apre questo articolo è già possibile capire quale potrebbe essere il pezzo forte: Red Dead Redemption 2. Un nuovo leak ha elencato i possibili giochi gratis distribuiti da Epic Games Store durante il periodo di Natale. Vediamo di quali si tratta.

Anche RDR2 gratis su Epic Games Store?

Come sempre in questi casi, si tratta di indiscrezioni e come tali vanno prese con le pinze. Ecco l’elenco completo, tra parentesi abbiamo riportato la data di lancio in cui sarà possibile riscattarli e inserirli nella propria libreria. È stato condiviso in origine da una fonte cinese.

Jurassic World: Evolution 2 (18 dicembre);

Desperados 3 (19 dicembre);

Total War: Warhammer (20 dicembre);

Tropico 5 (21 dicembre);

Chicken Police: Paint it Red! (22 dicembre);

Loop Hero (23 dicembre);

LEGO Batman (24 dicembre);

Commander Keen (25 dicembre);

Farming Simulator 2022 (26 dicembre);

Slime Rancher 2 (27 dicembre);

Terraria (28 dicembre);

Detroit: Become Human (29 dicembre);

Mortal Kombat 11 (30 dicembre);

Red Dead Redemption 2 (31 dicembre).

L’open world western di Rockstar Games è sicuramente il piatto forte, ma non è l’unico titolo degno di nota. Altri che potrebbero diventare degli ottimi regali di Natale a costo zero sono Detroit: Become Human di Quantic Dream e il picchiaduro Mortal Kombat 11 con la sua enorme mole di fatality.

Quello attuale gratis è Hogwarts Legacy, un altro AAA. Può essere riscattato fino al 18 dicembre, direttamente dalla scheda dedicata.

Ricordiamo che i titoli gratis messi a disposizione dall’Epic Games Store non devono necessariamente essere giocati entro la settimana di disponibilità. È sufficiente riscattarli e aggiungerli alla propria libreria: rimarranno per sempre accessibili nella raccolta personale, da scaricare e installare in qualsiasi momento su PC.

Un’altra piattaforma da tenere d’occhio in questo periodo per ottenere giochi completi senza spese è quella di Amazon, che agli abbonati Prime propone di continuo new entry (anche in collaborazione con terze parti come GOG, Legacy Games e lo stesso Epic Games Store).