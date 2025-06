Epic Games rimborsa gli utenti di Fortnite negli USA

Epic Games ha accusato Apple di violare la legge negli Stati Uniti, imponendo obblighi e restrizioni agli sviluppatori (lo scontro legale non è ancora finito). La software house guidata da Tim Sweeney non è però un agnellino. La FTC (Federal Trade Commission) ha approvato il rimborso di oltre 126 milioni di dollari ai giocatori di Fornite per acquisti indesiderati.

Dark pattern in Fortnite

Il 19 dicembre 2022 è stato sottoscritto un accordo tra la FTC e Epic Games relativo a due pratiche illegali. La software house ha violato il Children’s Online Privacy Protection Act con la raccolta dei dati dei minori tramite Fortnite, senza il consenso dei genitori. Ha quindi pagato una sanzione di 275 milioni di dollari.

Epic Games ha inoltre accettato di rimborsare gli utenti ingannati dai dark pattern, ovvero l’uso di interfacce volutamente confusionarie con pulsanti che vengono premuti per errore. La somma totale da rimborsare è 245 milioni di dollari. Oltre 72 milioni di dollari sono stati già rimborsati dalla FTC all’inizio di dicembre 2024 (629.344 pagamenti).

Tra il 25 e 26 giugno sono stati effettuati altri 969.173 pagamenti per circa 126 milioni di dollari. La somma totale rimborsata finora per le pratiche ingannevoli di Epic Games è circa 200 milioni di dollari. Rimangono quindi circa 45 milioni di dollari. Verranno rimborsati agli utenti che presenteranno una richiesta valida entro il 9 luglio. In questa pagina sono elencati i requisiti.

La richiesta deve essere presentata dagli utenti con almeno 18 anni. Per i minori deve essere presentata dai genitori per conto dei figli. Il rimborso verrà erogato tramite assegno entro 90 giorni o PayPal entro 30 giorni. I cosiddetti dark pattern sono vietati anche dal Digital Services Act in Europa. La Commissione europea ha avviato un’indagine nei confronti di Temu.