Epic Games rilascia Unreal Engine 5.2: le novità chiave

Ancora una volta Epic Games sorprende tutti con importanti novità per il suo motore grafico Unreal Engine. Nelle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato Unreal Engine 5.2, la tanto attesa versione aggiornata con miglioramenti significativi al già rivoluzionario set di strumenti a disposizione degli sviluppatori. Come affermato nel blog, questo update non solo perfeziona le funzioni e incrementa la stabilità, ma “si spinge oltre i confini di ciò che i creatori possono aspettarsi”.

Unreal Engine 5.2 è disponibile per tutti

L’ultima iterazione del motore grafico introduce, anzitutto, il framework Procedural Content Generation (PCG), il quale mira a offrire agli utenti un primo assaggio delle sue potenti capacità realizzando scene di grandi dimensioni ancora più rapidamente, senza soluzione di continuità. Infatti, il PCG in questione si trova direttamente all’interno di Unreal Engine, senza la necessità di basarsi su pacchetti esterni.

Attraverso gli strumenti PCG, i creatori possono facilmente definire regole e parametri per popolare scene estese con una vasta gamma di risorse, consentendo risposte dinamiche al gameplay o ai cambiamenti della geometria in tempo reale. Attenzione, però, alla possibile instabilità: il framework Procedural Content Generation resta attualmente una funzionalità sperimentale.

L’inedita funzione “Substrate” segue a ruota, consentendo la creazione di materiali in un modo completamente nuovo. Infine, con Unreal Engine 5.2 il set di strumenti di produzione virtuale continua a ricevere nuove funzionalità per dare ai registi più potere creativo, complice anche il supporto nativo ai chip Apple Silicon.