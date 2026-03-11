 L'epico Samsung Galaxy S25 FE da 256GB in promo super su eBay (limitato)
Offerta folle su eBay per avere il Samsung Galaxy S25 FE da 256 GB, adesso con uno sconto di 273 euro, applicando il codice segreto.
Tecnologia Mobile
Tieniti forte perché ti stiamo segnalando una promozione straordinaria che non è assolutamente da farsi scappare. Se vuoi uno smartphone di fascia alta spendendo molto meno vai subito su eBay e metti nel tuo carrello il Samsung Galaxy S25 FE a soli 556,40 euro, invece che 829 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci anche il codice promozionale PSPRMAR26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino lo puoi vedere tranquillamente sullo store ufficiale e dunque potrai notare che c’è un risparmio adesso di circa 273 euro. Inoltre potrai dilazionare il pagamento in 3 rate da 193,80 euro a interessi zero con Klarna. Fai alla svelta perché ci sono poche unità disponibili.

Samsung Galaxy S25 FE a un prezzo da svenimento

A questo prezzo il Samsung Galaxy S25 FE è da prendere all’istante, senza girarci intorno. È uno smartphone pensato per chi vuole ottime prestazioni a un prezzo accessibile e con questo sconto è imbattibile. Grazie alla certificazione di grado IP68 potrai usarlo in qualsiasi posto senza problemi ed è anche leggero e maneggevole, con un peso di soli 190 grammi e uno spessore di 7,4 mm.

Potrai scattare foto straordinarie per rendere magico ogni momento con una tripla fotocamera che ha un sensore principale da 50 MP e zoom ottico 3X da 8 MP. Mentre la fotocamera frontale è da 12 MP. Possiede un bellissimo display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz e una batteria da 4.900 mAh con ricarica cablata e wireless da 45 W e da 15 W.

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre le unità disponibili a questa cifra spariscono in fretta. Quindi prima che sia tutto finito vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 FE a soli 556,40 euro, invece che 829 euro, applicando il codice promozionale PSPRMAR26 al momento del pagamento. Completa l’ordine subito e potrai riceverlo direttamente a casa senza pagare la spedizione.

Pubblicato il 11 mar 2026

Michea Elia
11 mar 2026
