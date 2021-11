Eppure sembrano semplice aeroplanini di carta

Ognuno ha il suo modo per costruire aeroplanini di carta e ognuno è custode del proprio segreto per farli volare più a lungo, con spettacolari piroette che li rendano migliori in termini di ingegneria e aerodinamicità. Eppure per alzare davvero il livello basterebbe una piccola aggiunta che ben facilmente potrebbe diventare un intelligente regalo di Natale per bambini pronti ad avventurarsi con carta, forbici e smartphone. Per alzare il livello della sfida, infatti, è sufficiente Powerup 4.0. E un coupon che abbassa il prezzo e ti fa volare l'aeroplanino direttamente tra le palline dell'albero di Natale.

Powerup 4.0, si vola!

Powerup 4.0 è un kit per aeroplanini di carta che li trasforma in giocattoli telecomandabili tramite smartphone. Tutto quel che devi fare è allestire il corpo di volo e unirlo alla cabina, quindi aggiungere la coda e tutto è pronto.

Con 30 minuti di ricarica è già possibile ottenere 10 minuti di volo. Tramite lo smartphone e la connessione Bluetooth (con un raggio d'azione di circa 70 metri) è possibile controllarne le piroette e gli atterraggi, così da poter davvero dimostrare di saperci fare con ali, aerodinamica, dinamiche dei fluidi e abilità di volo. Tutto ciò che bisogna fare è costruire le ali scegliendo materiali, forma, colore, materiali, inclinazioni e quant'altro: una prova dopo l'altra, si imparerà a capire come e perché l'uomo sia riuscito a volare.

Un corpo in fibra di carbonio pesante quasi indistruttibile include una prua rinforzata in nylon e un supporto motore. Il set di aeroplani di carta POWERUP 4.0 è progettato per resistere a urti, colpi e persino a un incidente inaspettato. Se il tuo aereo di carta vola lontano dal raggio d'azione, il computer di bordo lo farà atterrare da solo in tutta sicurezza.

Nessun dubbio per cui possa essere un utile e intelligente gioco soprattutto per i bambini (“Sperimenta le forze aerodinamiche che rendono possibile il volo attraverso varie configurazioni di ali. Si imparano da vicino la portanza, la resistenza, la spinta e la gravità”) ma la sfida è ovviamente aperta anche ai genitori o a quei compagni d'ufficio con i quali va organizzato il da farsi durante la pausa pranzo.

59,99 euro il prezzo ufficiale, ma basta un click per applicare il coupon e abbassare il prezzo a 49,99 euro. L'idea regalo è servita.