Le due nuove stampanti multifunzione annunciate oggi da Epson sono progettate per soddisfare le esigenze di chi lavora da casa in modalità smart working. Modelli indirizzati a ciò che il produttore definisce home office: sono WorkForce Pro WF-4745 ed EcoTank ET-5880.

Epson presenta WF-4745 ed ET-5880 per l’home office

WF-4745 utilizza cartucce di inchiostro ad alta capacità e costituisce la multifunzione a colori più conveniente dell’intera gamma WorkForce, assicurando stampe di qualità professionale a una velocità massima che arriva a 24 pagine al minuto. Integra due cassetti capienti (oltre 500 fogli) e un display LCD touchscreen per il controllo di ogni parametro.

ET-5880 è invece indirizzata ai professionisti che cercano una soluzione di stampa a bassissimo costo: l’inchiostro iniziale incluso dura per diversi mesi, poi sarà sufficiente ricaricare i serbatoi. Supera le 25 pagine al minuto offrendo tra le altre cose anche connettività WiFi e display LCD touchscreen da 4,3 pollici.

Nel comunicato che abbiamo ricevuto in redazione non vengono specificati i prezzi dei nuovi modelli né le tempistiche per il debutto sul mercato. Concludiamo con il commento di Renato Salvò, Business Manager prodotti Consumer di Epson Italia.