La stampante a resina Epson SureColor SC-R5000

Ideata per i professionisti dell’imaging, in particolare per le agenzie creative e pubblicitarie, Epson SureColor SC-R5000 è la prima stampante di largo formato con inchiostri a resina del gruppo. Sarà disponibile sul mercato a partire dal mese di dicembre.

Epson SureColor SC-R5000: stampa con inchiostri a resina di grande formato

Fa parte della nuova serie R, arrivando a 64 pollici offrendo prestazioni elevate e un controllo cromatico avanzato con monitoraggio preciso della temperatura attraverso quattro sensori termici così da assicurare l’uniformità del colore da un margine all’altro e dal bordo superiore a quello inferiore. È inoltre dotata di tre stazioni riscaldanti indipendenti (preriscaldamento, piastra, post-polimerizzazione). Questo il commento di Renato Sangalli, Sales Manager prodotti Pro-Graphics di Epson Italia.

Abbiamo ascoltato i nostri clienti e compreso la domanda proveniente dal mercato dell’inchiostro in resina in termini di qualità, produttività, affidabilità e stabilità nelle prestazioni di colore. Ora, con l’introduzione di SureColor SC-R5000, siamo in grado di soddisfare tutte queste esigenze e con la nostra gamma di inchiostri eco-solvent, UV e ora in resina, Epson è la soluzione ideale per tutti i requisiti di signage, POS e arredamento d’interni.

In dotazione la testina di stampa piezoelettrica a lunga durata PrecisionCore MicroTFP. Il nuovo set di inchiostri a sei colori UltraChrome RS è composto da resine a base d’acqua, privo di odori e dunque adatto all’uso in qualsiasi ambiente: dalle scuole agli ospedali, dagli hotel e alle strutture al coperto. Tra le opzioni un sistema esterno di caricamento con taniche da 1,5 litri per volumi di stampa medi e un doppio set di inchiostri sostituibili a caldo per volumi più elevati.

L’utilizzo è reso semplice e intuitivo sia dal display touch da 4,3 pollici sia dal software Epson Edge Print RIP fornito in dotazione e utile durante la fase di installazione.