Epson Workforce WF-2930DWF: che SCONTO su Amazon

In forte sconto rispetto al listino ufficiale, grazie all’offerta di oggi, Epson WorkForce WF-2930DWF è una stampante multifunzione a getto d’inchiostro adatta ai piccoli uffici e alla scrivania di casa. Grazie alla promozione di Amazon è possibile acquistarla a un prezzo davvero conveniente, potendo contare sulle sue tante funzionalità avanzate.

La stampante Epson WorkForce WF-2930DWF è in offerta

Si tratta di un modello in formato A4 con supporto alla stampa fronte-retro, uno scanner per la digitalizzazione di documenti e fotografie in alta risoluzione, display LCD su cui sono visualizzate le informazioni essenziali, la connettività Wi-Fi ed Ethernet, il supporto alla gestione da mobile e cloud e a alla tecnologia AirPrint, ai fax e alla modalità fotocopiatrice. Tra gli altri punti di forza vale la pena segnalare le cartucce separate (nero, ciano, magenta e giallo) per eliminare gli sprechi e la semplicità di utilizzo. Se vuoi saperne di più, puoi dare uno sguardo ai dettagli riportati nella scheda del prodotto.

Amazon propone oggi la stampante multifunzione a getto d’inchiostro Epson WorkForce WF-2930DWF al prezzo finale di soli 69 euro (quello di listino sul sito ufficiale è 109 euro), occupandosi direttamente della vendita e della spedizione. Lo sconto di 40 euro è applicato in automatico.

Chi sceglie di effettuare subito l’ordine la riceverà a casa già entro domani con la consegna gratuita gestita dalla rete logistica dell’e-commerce. Infine, segnaliamo che le oltre 2.300 recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterla alla prova la promuovono con un voto medio molto alto, pari a 4,3/5 stelle.