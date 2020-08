5G: 100 accordi commerciali con telco per Ericsson

Oggi Ericsson annuncia di aver sottoscritto il contratto o accordo commerciale “numero 100” con un operatore per l’allestimento di infrastrutture 5G. La firma che ha permesso di tagliare il traguardo è quella con Telekom Slovenia, mentre la prima risale addirittura al 2014 a testimonianza di come il gruppo svedese sia da lungo tempo impegnato su questo fronte con iniziative di ricerca e sviluppo.

Ericsson: 100 accordi con gli operatori per il 5G

Il percorso che ha preso il via con partnership e protocolli di intesa è andato poi evolvendo attraverso test e sperimentazioni della tecnologia 5G New Radio, giungendo infine agli accordi e all’effettiva implementazione delle reti. Le prime messe in opera dei network commerciali live sono state comunicate nel 2018. Questo il commento di Börje Ekholm, Presidente e CEO di Ericsson.

Sin dal primo giorno, le esigenze dei nostri clienti sono state fondamentali per lo sviluppo e l’evoluzione della tecnologia 5G di Ericsson su tutto il portafoglio. Siamo orgogliosi che questo impegno abbia portato 100 operatori unici a scegliere a livello globale la nostra tecnologia per guidare le loro ambizioni di successo nel 5G. Continuiamo a mettere i nostri clienti al centro della scena per aiutarli a offrire i vantaggi del 5G ai loro abbonati, all’industria, alla società e ai paesi come infrastruttura nazionale critica.

Il conteggio considera le implementazioni sia della Radio Access Network (RAN) sia della rete Core con prodotti e soluzioni Radio System e appartenenti al portfolio Ericsson. Includono il 5G Non-Standalone, il 5G Standalone e la tecnologia Spectrum Sharing. Previste inoltre funzionalità cloud native con il dual-mode 5G Core.

Ericsson ha fin qui portato il 5G nelle bande alte, medie e basse in ambienti urbani, suburbani e rurali, supportando lo sviluppo di casi di business basati su banda larga mobile avanzata e Fixed Wireless Access.