Errore "ChatGPT è al massimo della capacità" ecco come risolverlo

ChatGPT è, senza ombra di dubbio, la novità tecnologica più discussa degli ultimi mesi.

Tra riflessioni relative a potenzialità, rischi, privacy e blocchi (contesto in cui una VPN è quasi d’obbligo), il suo utilizzo è massiccio tra gli utenti causa sovraccarichi ed errori. Tra di essi, il messaggio “ChatGPT è al momento al massimo della capacità” è uno dei più diffusi.

Come è facile intuire, questo si verifica quando le richieste al chatbot di OpenAI diventano troppe per essere processate senza problemi. I server su cui gira questo sistema, non di rado, si trovano ad avere una mole di lavoro enorme, soprattutto in determinati orari di punta.

In questi casi, la maggior parte degli utenti si limita ad aspettare qualche minuto e tentare nuovamente di utilizzate la chat. In realtà, però, esiste una tecnica più raffinata per cercare di sbloccare ChatGPT.

Come risolvere l’errore “ChatGPT è al massimo della capacità” in tempo zero

L’adozione di una VPN può aiutare gli utenti ad aggirare il suddetto messaggio. Il cambio di indirizzo IP, scegliendone uno distante da quello reale, abbinato all’avvio di una nuova sessione del chatbot, in molti casi sblocca la situazione con pochi e semplici clic.

Di fatto, si tratta praticamente lo stesso metodo utilizzato per aggirare il blocco di ChatGPT sul territorio italiano. Di fatto, abbinando una VPN a una scheda in incognito del browser può eliminare del tutto il problema.

Come è facile intuire, però, affinché questa tecnica sia efficace è importante avere tra le mani una VPN che garantisca un numero enorme di indirizzi IP. Sotto questo punto di vista, uno dei provider più interessanti sul mercato è, senza ombra di dubbio, ExpressVPN.

Stiamo parlando infatti di server sparsi in 94 paesi, dotati del più moderno hardware attualmente disponibile. Non solo: gli elevati standard di sicurezza, permettono a ExpressVPN di essere anche la soluzione ideale per chi vuole proteggere anonimato e privacy online.

Grazie all’attuale promozione, è possibile ottenere tutti i vantaggi di ExpressVPN con il 35% di sconto sul piano annuale.

Ciò significa che una delle VPN più interessanti dell’intera scena mondiale costa solo 8,32 dollari al mese.

