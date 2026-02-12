Esci dall'ordinario con Nothing Phone (3a) Pro, ora anche in offerta

Di smartphone ce ne sono davvero tantissimi in commercio ma unico come quello che ti stiamo per segnalare non ce ne sono e adesso potrai avvalerti anche di un’ottima promozione. Dunque Vai immediatamente su eBay e acquista l’epico Nothing Phone (3a) Pro a soli 386,30 euro, invece che 479 euro, inserendo il codice promozionale PSPRFEB26 al momento del pagamento.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Oggi potrai avvalerti di un ribasso già applicato sul prezzo di listino, che puoi vedere sullo store ufficiale, più un ulteriore sconto con il codice segreto per un risparmio totale di circa 92 euro. Ma non è finita qui. Se preferisci potrai pagare in 3 rate da 133,77 euro a interessi zero con Klarna.

Nothing Phone (3a) Pro: unico, iconico performante

Ovviamente il Nothing Phone (3a) Pro non è solo bello esteticamente e diverso da tutti gli altri smartphone, grazie alla back cover con LED personalizzabili, ma è anche molto performante. Viene alimentato dal potente processore Snapdragon 7s Gen 3 con 12 GB di RAM e monta il sistema operativo Android 15 con interfaccia Nothing OS 3.1.

Gode di una memoria interna da 256 GB e ha un bellissimo e generoso display AMOLED da 6,77 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima da 1300 nit. Inoltre è certificato per resistere all’acqua e alla polvere con grado IP64. Potrai scattare foto straordinarie grazie a una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e zoom ottico 3X da 50 MP, più fotocamera anteriore sempre da 50 MP. E poi troviamo una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 50 W.

Iconico, performante e oggi anche a un prezzo decisamente vantaggioso. Non resta che acquistarlo prima che tutte le unità disponibili spariscano. Quindi vai all’istante su eBay e fai tuo il Nothing Phone (3a) Pro a soli 386,30 euro, invece che 479 euro, inserendo il codice promozionale PSPRFEB26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine subito e potrai riceverlo direttamente a casa in pochi giorni senza spese aggiuntive.