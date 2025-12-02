 eSIM Airalo: addio costi di roaming in 200 paesi senza cambiare SIM
Con Airalo puoi avere una eSIM con cui rimanere connesso a internet in oltre 200 paesi: scopri come funziona.
Airalo è la eSIM che ti dà una connessione internet ovunque ti trovi: scelta da oltre 20 milioni di utenti, è l’app preferita dai viaggiatori che hanno necessità di rimanere connessi a internet ma che non vogliono spendere troppo in roaming o affidarsi a SIM locali. Con pacchetti flessibili che includono anche opzioni con dati illimitati si adatta perfettamente a ogni esigenza di viaggio.

L’app di Airalo è disponibile in 53 lingue, supporta diverse valute e rende l’esperienza utente accessibile e semplice per chiunque. L’installazione richiede solo pochi minuti: ti basterà scegliere la località tra oltre 200 paesi, regioni o copertura globale, selezionare il pacchetto più adatto, con dati validi per un periodo di tempo specifico, alcuni persino con chiamate e messaggi, installare la eSIM ed essere subito connesso al tuo arrivo.

In questo modo, non perderai mai la tua connessione quando sei all’estero: grazie alla collaborazione con provider di rete in tutto il mondo, puoi accedere alle reti mobili locali senza interruzioni eliminando così le esagerate spese per il roaming.

La scelta perfetta se stai preparando un viaggio all’estero e non vuoi rinunciare a internet senza spendere troppo: scarica Airalo adesso.

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
2 dic 2025
