 eSIM Airalo con il 10% di sconto e hai internet SUBITO appena atterri
Con Airalo puoi avere il 10% di sconto su una eSIM valida per oltre 200 destinazioni, con costi chiari e trasparenti.
Telecomunicazioni 5g
Puoi finalmente dire addio ai costi del roaming e alle complicazioni per avere una connessione internet quando viaggi all’estero fuori dall’Unione Europea. Con Airalo puoi avere una eSIM veloce, sicura e affidabile, dai costi chiari e prepagati, valida per oltre 200 destinazioni e semplicissima da usare. Attivandola adesso tramite questo link potrai avere anche il 10% di sconto sul tuo piano.

Usarla è semplicissimo: scarichi l’app, configuri il piano che ti serve e acquisti la eSIM ovunque ti trovi. Sarà subito attiva non appena sarai atterrato a destinazione per una copertura globale che abbraccia oltre 200 paesi e tutte le regioni geografiche mondiali, così da poter passare da una destinazione all’altra senza acquistare altre eSIM.

Non ci sono costi nascosti e il piano sarà interamente prepagato: lo utilizzi senza pensare a rincari clamorosi in bolletta e in ogni caso avrai un supporto clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e a qualsiasi fuso orario pronto a risponderti e a darti supporto per qualsiasi esigenza.

Airalo è la soluzione economica, pratica e universale per avere internet ovunque anche quando ti sposti per piacere o per lavoro fuori dall’Europa: scaricalo subito.

Pubblicato il 25 set 2025

Giovanni Ferlazzo
25 set 2025
