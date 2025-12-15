 eSIM Airalo: internet in tutto il mondo a prezzi low cost
eSIM Airalo: internet in tutto il mondo a prezzi low cost

Con Airalo puoi avere una eSIM con cui risparmiare sui costi di roaming: se parti per le vacanze natalizie è perfetta.
eSIM Airalo: internet in tutto il mondo a prezzi low cost
Telecomunicazioni
Con Airalo puoi avere una eSIM con cui risparmiare sui costi di roaming: se parti per le vacanze natalizie è perfetta.

Se hai pianificato un viaggio all’estero per le festività natalizie o comunque viaggi molto spesso, Airalo è l’app perfetta per te. Grazie a questa soluzione, infatti, potrai avere una scheda eSIM virtuale con un piano dati specifico per il paese o la zona geografica verso la quale sei diretto: il tutto con costi chiari sin dall’inizio, senza sorprese e soprattutto decisamente più comodo e conveniente rispetto al roaming del tuo operatore o alla ricerca e all’acquisto di una SIM locale. Per iniziare, ti basta scaricare l’app.

viaggia-con-le-esim-di-airalo-per-non-perdere-la-connessione-estero

I pacchetti a tua disposizione offrono opzioni versatili, inclusi quelli con dati illimitati, così puoi scegliere la soluzione più adatta al tuo stile di viaggio.

Usarlo è semplicissimo: scegli la località in cui ti serve la connessione, che sia un singolo Paese, un’intera regione o addirittura il mondo intero (!). Seleziona il pacchetto con la quantità di dati e la durata che preferisci, con possibilità di includere anche chiamate e messaggi e, infine, installa l’eSIM in pochi minuti tramite Internet.

L’unica cosa che dovrai verificare è che il tuo smartphone sia compatibile con le eSIM, ma lo sono in genere quasi tutti i modelli di ultima generazione e lanciati negli ultimi anni: in ogni caso, è una verifica che puoi fare tu stesso scaricando l’app e prima di acquistare qualsiasi piano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 dic 2025

Giovanni Ferlazzo
15 dic 2025
