eSIM Airalo: internet in tutto il mondo a prezzi low cost

Se hai pianificato un viaggio all’estero per le festività natalizie o comunque viaggi molto spesso, Airalo è l’app perfetta per te. Grazie a questa soluzione, infatti, potrai avere una scheda eSIM virtuale con un piano dati specifico per il paese o la zona geografica verso la quale sei diretto: il tutto con costi chiari sin dall’inizio, senza sorprese e soprattutto decisamente più comodo e conveniente rispetto al roaming del tuo operatore o alla ricerca e all’acquisto di una SIM locale. Per iniziare, ti basta scaricare l’app.

I pacchetti a tua disposizione offrono opzioni versatili, inclusi quelli con dati illimitati, così puoi scegliere la soluzione più adatta al tuo stile di viaggio.

Usarlo è semplicissimo: scegli la località in cui ti serve la connessione, che sia un singolo Paese, un’intera regione o addirittura il mondo intero (!). Seleziona il pacchetto con la quantità di dati e la durata che preferisci, con possibilità di includere anche chiamate e messaggi e, infine, installa l’eSIM in pochi minuti tramite Internet.

L’unica cosa che dovrai verificare è che il tuo smartphone sia compatibile con le eSIM, ma lo sono in genere quasi tutti i modelli di ultima generazione e lanciati negli ultimi anni: in ogni caso, è una verifica che puoi fare tu stesso scaricando l’app e prima di acquistare qualsiasi piano.