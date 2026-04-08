 eSIM: con il nostro codice tagli il prezzo di Saily Ultra
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eSIM: con il nostro codice tagli il prezzo di Saily Ultra

Inserisci il nostro codice e sblocca lo sconto per attivare la eSIM globale di Saily Ultra: ti aspettano GB illimitati per navigare.
eSIM: con il nostro codice tagli il prezzo di Saily Ultra
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Inserisci il nostro codice e sblocca lo sconto per attivare la eSIM globale di Saily Ultra: ti aspettano GB illimitati per navigare.

GB illimitati per navigare in ogni paese del mondo, accesso alle lounge aeroportuali per rilassarti mentre aspetti i voli, controlli di sicurezza e check-in più veloci, senza dimenticare la protezione premium: è tutto incluso in Saily Ultra. Attivala subito e risparmia scegliendo la formula che preferisci, grazie al nostro codice sconto esclusivo PUNTO10. È molto più di una eSIM, di fatto una soluzione all-in-one per chi viaggia.

eSIM: risparmia su Saily Ultra

Attiva la eSIM di Saily Ultra: risparmia con il nostro codice

Perfetta per il turista così come per chi si muove per affari, copre oltre 121 destinazioni a livello globale e, come già anticipato, integra alcuni strumenti dedicati a privacy e sicurezza. Si tratta di NordVPN (Virtual Private Network), NordPass (password manager), NordLayer (network security) e Incogni (rimozione dati personali): a fornire il servizio è Nord Security, realtà che controlla tutte queste piattaforme. Trovi le altre informazioni che cerchi sulle pagine del sito ufficiale.

Saily Ultra è la eSIM con GB illimitati

Puoi scegliere tra il piano Standard, quello Plus oppure l’opzione Premium se cerchi un’esperienza senza compromessi. Quest’ultima include 30 GB di dati ultraveloci, GB illimitati fino a 1 Mbps per continuare a navigare e a comunicare (non dovrai preoccuparti delle spese di roaming), un buono Uber per spostarti una volta atterrato, assistenza prioritaria a cui rivolgersi in caso di necessità, la possibilità di cambiare indirizzo IP a piacimento, il blocco degli annunci e l’8% di cashback in crediti.

eSIM: risparmia su Saily Ultra

Tutto ciò che devi fare per ottenere uno sconto del 10% è inserire il nostro codice esclusivo PUNTO10 durante l’attivazione di Saily Ultra. Inoltre, con la formula trimestrale anziché quella mensile il risparmio è ancora più consistente. Verifica la compatibilità con il tuo smartphone sulla pagina dedicata, dev’essere abilitato all’utilizzo della tecnologia eSIM. La configurazione è davvero facile e immediata, come scaricare un’applicazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 apr 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
8 apr 2026
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