eSIM: con il nostro codice tagli il prezzo di Saily Ultra

GB illimitati per navigare in ogni paese del mondo, accesso alle lounge aeroportuali per rilassarti mentre aspetti i voli, controlli di sicurezza e check-in più veloci, senza dimenticare la protezione premium: è tutto incluso in Saily Ultra. Attivala subito e risparmia scegliendo la formula che preferisci, grazie al nostro codice sconto esclusivo PUNTO10 . È molto più di una eSIM, di fatto una soluzione all-in-one per chi viaggia.

Attiva la eSIM di Saily Ultra: risparmia con il nostro codice

Perfetta per il turista così come per chi si muove per affari, copre oltre 121 destinazioni a livello globale e, come già anticipato, integra alcuni strumenti dedicati a privacy e sicurezza. Si tratta di NordVPN (Virtual Private Network), NordPass (password manager), NordLayer (network security) e Incogni (rimozione dati personali): a fornire il servizio è Nord Security, realtà che controlla tutte queste piattaforme. Trovi le altre informazioni che cerchi sulle pagine del sito ufficiale.

Puoi scegliere tra il piano Standard, quello Plus oppure l’opzione Premium se cerchi un’esperienza senza compromessi. Quest’ultima include 30 GB di dati ultraveloci, GB illimitati fino a 1 Mbps per continuare a navigare e a comunicare (non dovrai preoccuparti delle spese di roaming), un buono Uber per spostarti una volta atterrato, assistenza prioritaria a cui rivolgersi in caso di necessità, la possibilità di cambiare indirizzo IP a piacimento, il blocco degli annunci e l’8% di cashback in crediti.

Tutto ciò che devi fare per ottenere uno sconto del 10% è inserire il nostro codice esclusivo PUNTO10 durante l’attivazione di Saily Ultra. Inoltre, con la formula trimestrale anziché quella mensile il risparmio è ancora più consistente. Verifica la compatibilità con il tuo smartphone sulla pagina dedicata, dev’essere abilitato all’utilizzo della tecnologia eSIM. La configurazione è davvero facile e immediata, come scaricare un’applicazione.