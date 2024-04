Perché una eSIM potrebbe essere la tua compagna di viaggi ideale?

Viaggiare molto comporta diverso stress perché bisogna adattarsi a tantissime eventualità, soprattutto quando ci si trova all’estero. In questi casi il problema riguarda la tua connessione dati e appoggiarsi a reti WiFi pubbliche e sconosciute potrebbe essere un pericolo. Potresti scoprire che una eSIM in realtà è la tua compagna di viaggi ideale. Il consiglio? Attiva subito Ubigi.

Grazie ai suoi piani dati hai solo l’imbarazzo della scelta. Scegli la destinazione e attiva il piano in base ai giorni in cui ti serve essere connesso a internet. I prezzi sono molto convenienti, tra i più bassi del mercato. Inoltre, è ora disponibile anche il 5G in oltre 40 destinazioni. Tradotto in termini pratici vuol dire che puoi navigare velocemente in gran parte del mondo.

Con la eSIM di Ubigi la tecnologia 5G è senza costi aggiuntivi. Cosa stai aspettando? Grazie a questa soluzione non devi nemmeno attendere la SIM fisica che arrivi a casa tua. Scegli il piano che fa per te e in un attimo è già attivo sul tuo smartphone. Tutto è semplice, veloce e smart. Non devi recarti in nessun negozio e tutto è trasparente, senza costi nascosti.

eSIM in viaggio? Una vera rivoluzione per la tua connessione internet

Viaggiare molto può essere un problema per la tua connessione. Ecco che con una buona eSIM non hai più limiti e ottieni internet indipendente per qualsiasi destinazione. La soluzione è semplice, veloce ed economica. Attiva subito Ubigi. Grazie alle sue tariffe vantaggiose navigare online non è più un problema.

Ubigi offre soluzione di connettività per garantirti autonomia quando sei in viaggio. Non dovrai più cercare HotSpot e WiFi pubblici per connetterti online. Con la tua nuova eSIM dedicata alla tua destinazione hai tutto quello che ti serve per mandare email, postare sui social, tenerti aggiornato e acquistare online.