eSIM per l'estero: Saily lancia la sua offerta di primavera

Il servizio eSIM per l’estero Saily ha da poco lanciato la sua offerta di primavera, proponendo un codice sconto per risparmiare sui piani da 10 e 20 Giga. Il codice promozionale è SAILYSPRING e prevede uno sconto del 5%.

Nonostante sia un nuovo progetto, al momento Saily figura tra i principali operatori eSIM per i viaggi all’estero. Alla base del suo successo una politica chiara dei costi, la semplicità d’uso sia della piattaforma web che dell’app mobile, nonché le funzionalità di sicurezza extra rispetto alla concorrenza. A questo proposito, è importante ricordare che Saily nasce dal team di Nord Security, la stessa azienda che ha creato app di successo quali NordVPN e il gestore di password NordPass.

I piani eSIM di Saily sono in offerta

In questi giorni per tutti i piani dati eSIM di Saily è disponibile il codice SAILYSPRING, grazie al quale si riscatta uno sconto del 5% sui piani da 10 o 20 Giga della destinazione prescelta. Se ad esempio un viaggiatore ha bisogno di una eSIM per la Thailandia, sfruttando il coupon SAILYSPRING risparmierà sia sul piano da 10 Giga (10,99 dollari) che su quello da 20 Giga (disponibile a 19,99 dollari). Ad eccezione del piano da 1 Giga, valido per 7 giorni, tutti gli altri piani hanno una validità di 30 giorni.

Grazie ad un servizio eSIM come quello di Saily si hanno diversi vantaggi. Innanzitutto non è più necessario acquistare SIM fisiche, né in Italia né nel Paese in cui si svolgerà la vacanza, con un considerevole risparmio di tempo. L’intero procedura avverrà online in pochi minuti, con la garanzia di ottenere l’accesso immediato alla rete Internet al proprio arrivo.

Un ulteriore vantaggio è dettato dal risparmio. Infatti, i piani dati dei servizi eSIM sono di gran lunga più convenienti rispetto ai costi del roaming internazionale e alle offerte delle compagnie telefoniche tradizionali.