 eSIM con GB illimitati: risparmia su Saily Ultra con il nostro codice
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eSIM con GB illimitati: risparmia su Saily Ultra con il nostro codice

Inserisci il nostro codice al momento dell'ordine e ottieni uno sconto immediato sull'abbonamento alla eSIM con piano Saily Ultra.
eSIM con GB illimitati: risparmia su Saily Ultra con il nostro codice
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Inserisci il nostro codice al momento dell'ordine e ottieni uno sconto immediato sull'abbonamento alla eSIM con piano Saily Ultra.

Ti basta inserire il nostro codice PUNTO10 prima di effettuare il pagamento per ottenere uno sconto immediato e risparmiare sulla sottoscrizione dell’abbonamento a Saily Ultra. È il piano della eSIM che ti permette di viaggiare ovunque nel mondo senza preoccupazioni, liberandoti in modo definitivo dalle spese per il roaming e non dovendo cambiare scheda ogni volta che atterri. Non è tutto: include una serie di vantaggi esclusivi che vale la pena segnalare.

Attiva Saily Ultra e risparmia

GB illimitati per viaggiare ovunque con Saily Ultra

Ad esempio, dà accesso alle lounge aeroportuali per godere di un angolo tranquillo e lontano dalla folla mentre si aspetta il volo, al servizio di fast-track per saltare le file ai controlli di sicurezza e al check-in. Ci sono poi benefit in caso di ritardo e strumenti avanzati come NordVPN, NordPass, NordLocker e Incogni. Insomma, può essere paragonata a una vera e propria suite. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale.

La eSIM del piano Saily Ultra

L’eSIM ti permette di essere online in più di 121 destinazioni con GB illimitati, un’assistenza prioritaria raggiungibile 24/7 in caso di necessità, un’opzione per il rinnovo automatico e la possibilità di disdire in ogni momento. Devi solo verificare la compatibilità con il tuo smartphone: se è un modello recente non ci sono problemi.

Come utilizzare il codice per lo sconto sull’eSIM

Tutto ciò che devi fare per ottenere uno sconto del 10% sulla spesa finale è scegliere il piano di abbonamento a Saily Ultra che fa per te (tra Standard, Plus e Premium), poi inserire il nostro codice PUNTO10 nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento. Ti troverai di fronte a una schermata simile a questa.

Il codice PUNTO10 taglia il prezzo di Saily Ultra

Attiva Saily Ultra e risparmia

Il servizio è fornito da Nord Security, gli stessi creatori di NordVPN. Per questo motivo, oltre a offrire un’infrastruttura per la connettività globale, è anche particolarmente attento alla tutela della privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 mar 2026

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