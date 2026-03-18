eSIM con GB illimitati: risparmia su Saily Ultra con il nostro codice

Ti basta inserire il nostro codice PUNTO10 prima di effettuare il pagamento per ottenere uno sconto immediato e risparmiare sulla sottoscrizione dell’abbonamento a Saily Ultra. È il piano della eSIM che ti permette di viaggiare ovunque nel mondo senza preoccupazioni, liberandoti in modo definitivo dalle spese per il roaming e non dovendo cambiare scheda ogni volta che atterri. Non è tutto: include una serie di vantaggi esclusivi che vale la pena segnalare.

GB illimitati per viaggiare ovunque con Saily Ultra

Ad esempio, dà accesso alle lounge aeroportuali per godere di un angolo tranquillo e lontano dalla folla mentre si aspetta il volo, al servizio di fast-track per saltare le file ai controlli di sicurezza e al check-in. Ci sono poi benefit in caso di ritardo e strumenti avanzati come NordVPN, NordPass, NordLocker e Incogni. Insomma, può essere paragonata a una vera e propria suite. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale.

L’eSIM ti permette di essere online in più di 121 destinazioni con GB illimitati, un’assistenza prioritaria raggiungibile 24/7 in caso di necessità, un’opzione per il rinnovo automatico e la possibilità di disdire in ogni momento. Devi solo verificare la compatibilità con il tuo smartphone: se è un modello recente non ci sono problemi.

Come utilizzare il codice per lo sconto sull’eSIM

Tutto ciò che devi fare per ottenere uno sconto del 10% sulla spesa finale è scegliere il piano di abbonamento a Saily Ultra che fa per te (tra Standard, Plus e Premium), poi inserire il nostro codice PUNTO10 nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento. Ti troverai di fronte a una schermata simile a questa.

Il servizio è fornito da Nord Security, gli stessi creatori di NordVPN. Per questo motivo, oltre a offrire un’infrastruttura per la connettività globale, è anche particolarmente attento alla tutela della privacy.