La eSIM di Holafly è in sconto: approfittane ora

Dì addio alle preoccupazioni per le bollette salate e i costi di roaming: approfitta della super offerta in corso e ottieni subito la eSIM di Holafly per viaggiare in tutto il mondo con le tariffe più vantaggiose. Ti accompagnerà in ogni avventura: dalle vacanze ai viaggi di lavoro, con funzionalità come dati illimitati in molte destinazioni e la possibilità di continuare a ricevere chiamate tenendo la SIM fisica nello smartphone.

Viaggia sereno con lo sconto sulla eSIM di Holafly

Quali sono le destinazioni supportate? Tante, anzi tantissime, be 160: dagli Stati Uniti alla Cina, dal Regno Unito al Giappone, passando per i paesi europei, il Brasile, il Messico, l’India, gli Emirati Arabi Uniti e la Turchia, il Regno Unito e l’Australia. A ognuna di queste corrisponde una tariffa, per scoprirle visita il sito ufficiale.

Se non hai mai utilizzato questa tecnologia, non preoccuparti, l’installazione è molto semplice. Tutto ciò che devi fare è inquadrare un codice QR con una connessione internet attiva e seguire le istruzioni mostrate sullo schermo. Non c’è altro da fare: nessuna scheda da rimuovere o aggiungere, nessun reset per il cambio operatore, nessun contratto da sottoscrivere in negozio. In caso di necessità è possibile chiedere aiuto all’assistenza clienti raggiungibile 24/7.

Ci sono anche piani mensili e annuali per chi ha in previsione di recarsi all’estero per un lungo periodo. Chi ha già avuto modo di provare la eSIM di Holafly l’ha promossa con un voto medio molto altro in oltre 76.400 recensioni su Trustpilot: 4,6 stelle su 5, quasi un perfect score. La comodità è senza dubbio un punto di forza, ti permette di iniziare a navigare e a comunicare non appena atterrato, inviando un messaggio su WhatsApp, cercando indicazioni stradali su Maps o prenotando una corsa.