 La eSIM di Holafly è in sconto: approfittane ora
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

La eSIM di Holafly è in sconto: approfittane ora

Scopri i vantaggi della eSIM di Holafly e approfitta dell'offerta per ottenere subito uno sconto: dì addio al roaming e mettiti in viaggio.
La eSIM di Holafly è in sconto: approfittane ora
Telecomunicazioni Tecnologia Mobile
Scopri i vantaggi della eSIM di Holafly e approfitta dell'offerta per ottenere subito uno sconto: dì addio al roaming e mettiti in viaggio.

Dì addio alle preoccupazioni per le bollette salate e i costi di roaming: approfitta della super offerta in corso e ottieni subito la eSIM di Holafly per viaggiare in tutto il mondo con le tariffe più vantaggiose. Ti accompagnerà in ogni avventura: dalle vacanze ai viaggi di lavoro, con funzionalità come dati illimitati in molte destinazioni e la possibilità di continuare a ricevere chiamate tenendo la SIM fisica nello smartphone.

Ottieni la eSIM di Holafly in sconto

Viaggia sereno con lo sconto sulla eSIM di Holafly

Quali sono le destinazioni supportate? Tante, anzi tantissime, be 160: dagli Stati Uniti alla Cina, dal Regno Unito al Giappone, passando per i paesi europei, il Brasile, il Messico, l’India, gli Emirati Arabi Uniti e la Turchia, il Regno Unito e l’Australia. A ognuna di queste corrisponde una tariffa, per scoprirle visita il sito ufficiale.

Alcune delle destinazioni che puoi raggiungere con la eSIM di Holafly

Se non hai mai utilizzato questa tecnologia, non preoccuparti, l’installazione è molto semplice. Tutto ciò che devi fare è inquadrare un codice QR con una connessione internet attiva e seguire le istruzioni mostrate sullo schermo. Non c’è altro da fare: nessuna scheda da rimuovere o aggiungere, nessun reset per il cambio operatore, nessun contratto da sottoscrivere in negozio. In caso di necessità è possibile chiedere aiuto all’assistenza clienti raggiungibile 24/7.

Ottieni la eSIM di Holafly in sconto

Ci sono anche piani mensili e annuali per chi ha in previsione di recarsi all’estero per un lungo periodo. Chi ha già avuto modo di provare la eSIM di Holafly l’ha promossa con un voto medio molto altro in oltre 76.400 recensioni su Trustpilot: 4,6 stelle su 5, quasi un perfect score. La comodità è senza dubbio un punto di forza, ti permette di iniziare a navigare e a comunicare non appena atterrato, inviando un messaggio su WhatsApp, cercando indicazioni stradali su Maps o prenotando una corsa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Android usa l'AI per rilevare furti e bloccarsi automaticamente

Android usa l'AI per rilevare furti e bloccarsi automaticamente
iPhone 5s e ‌iPhone‌ 6 immortali: aggiornati dopo 13 anni

iPhone 5s e ‌iPhone‌ 6 immortali: aggiornati dopo 13 anni
Lo smartphone da quasi 3.000 dollari: Galaxy Z TriFold

Lo smartphone da quasi 3.000 dollari: Galaxy Z TriFold
Passa a Iliad: ecco come ottenere fino a 500 GB a meno di 10 euro al mese

Passa a Iliad: ecco come ottenere fino a 500 GB a meno di 10 euro al mese
Android usa l'AI per rilevare furti e bloccarsi automaticamente

Android usa l'AI per rilevare furti e bloccarsi automaticamente
iPhone 5s e ‌iPhone‌ 6 immortali: aggiornati dopo 13 anni

iPhone 5s e ‌iPhone‌ 6 immortali: aggiornati dopo 13 anni
Lo smartphone da quasi 3.000 dollari: Galaxy Z TriFold

Lo smartphone da quasi 3.000 dollari: Galaxy Z TriFold
Passa a Iliad: ecco come ottenere fino a 500 GB a meno di 10 euro al mese

Passa a Iliad: ecco come ottenere fino a 500 GB a meno di 10 euro al mese
Davide Tommasi
Pubblicato il
28 gen 2026
Link copiato negli appunti