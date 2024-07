eSIM internazionale: ottieni il 5% di extra sconto sull'app Saily

Se ad agosto o a settembre partirai per una o più settimane in vacanza all’estero, avrai bisogno di una SIM locale per non pagare i costi esorbitanti del roaming. Infatti, i nostri operatori non offrono nelle loro offerte base un piano dati da usare anche quando ci si trova al di fuori dell’Unione europea.

Da qui la necessità di affidarsi a una piattaforma esterna. Uno dei servizi migliori è Saily, l’app di eSIM internazionale sviluppata dal team di Nord Security per semplificare la connettività all’estero e abbattere i costi del roaming. Tra le altre cose, in questi giorni è possibile ottenere un 5% di extra sconto in carrello digitando il codice SPECIAL5 nell’apposito campo durante l’acquisto di un piano.

I vantaggi di Saily per navigare all’estero fuori dall’Unione europea

Uno dei principali punti di forza di Saily è la convenienza, grazie ai tanti piani disponibili e alla politica di prezzi concorrenziale adottata dall’azienda. Gli utenti possono scegliere fra cinque diversi piani: 1 GB per 7 giorni, 3 GB, 5 GB, 10 GB e 20 GB per 30 giorni.

Ipotizzando di andare negli Stati Uniti, Saily propone i seguenti prezzi:

3,99 dollari per 1 GB (7 giorni)

8,99 dollari per 3 GB (30 giorni)

13,99 dollari per 5 GB (30 giorni)

22,99 dollari per 10 GB (30 giorni)

36,99 dollari per 20 GB (30 giorni)

Al di là poi dell’ampia disponibilità di piani e dei prezzi più bassi, l’app di eSIM internazionale di Nord Security si distingue per la sua semplicità d’uso. Tutto quello che occorre fare è acquistare un piano dati e attivarlo prima di partire, ricordando di scaricare l’app Saily (disponibile gratuitamente sia su App Store che su Google Play Store). Poi, una volta raggiunta la propria destinazione, si sarà subito liberi di navigare.

Puoi beneficiare dell’extra sconto in carrello del 5% iscrivendoti al servizio tramite la pagina dedicata di Saily.