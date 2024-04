Con le eSIM il mondo delle SIM è rivoluzionato per sempre

Connessione dati senza limiti e zero tempi di attesa per l’attivazione grazie alle eSIM. Il loro arrivo sul mercato ha rivoluzionato il mondo delle SIM per sempre. Questo sta portando un’evoluzione nel mercato della telefonia mobile dove nuovi operatori si stanno affacciando con tariffe sempre più specifiche e utili a coprire un’area di richieste importante. Scopri tutti i piani di Maya Mobile.

Questo provider offre una serie di soluzioni pensate per i tuoi viaggi internazionali. Con piano dati roaming 4G e 5G veloci hai la migliore copertura in oltre 200 Paesi di tutto il mondo. Tu devi solo scegliere la tua destinazione e vedere quale tariffa è più adatta alle tue esigenze. Così sei coperto dalla connessione dati durante il tuo viaggio all’estero senza dover spendere cifre esorbitanti.

Il vantaggio di avere una eSIM è la praticità con cui la attivi. Non devi aspettare che ti arrivi fisicamente e puoi effettuare l’attivazione quando vuoi in totale autonomia. Tutto tramite sulla pagina web di Maya Mobile. Tu scarichi la tua eSIM e ti connetti in soli 5 minuti. Altrimenti puoi prenotare il tuo piani dati per qualsiasi data futura così blocchi il prezzo e sei sicuro che quando ti servirà è disponibile quel servizio.

eSIM Maya Mobile: facile, veloce e sicura

Scegli le eSIM di Maya Mobile. Sono facili da installare, veloci da attivare e sicure per navigare senza pericoli ovunque tu sia. Cosa stai aspettando? Prima del tuo prossimo viaggio internazionale scopri tutti i piani di Maya Mobile. Scegli la tua prossima destinazione tra le oltre 200 disponibili sulla pagina dell’operatore.

Poi decidi la durata del tuo viaggio o per quanti giorni hai bisogno di una connessione dati tra 5, 10, 15 e 30 giorni. Una volta stabiliti i giorni puoi decidere la quantità di dati necessari per la tua navigazione tra 1GB, 3GB, 5GB, 10GB e 20GB. In base alla scelta hai anche una tariffa specifica super conveniente.