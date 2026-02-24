eSIM: 3 buoni motivi per scegliere quella di Saily

Se sei alla ricerca di una eSIM, significa che stai per andare all’estero e non vuoi affrontare le spese di roaming. È comprensibile: dopotutto, chi vuol trovarsi a dover fare i conti con brutte sorprese nell’abbonamento o nella bolletta? Questo è però solo uno dei buoni motivi per avere nel proprio smartphone una SIM virtuale, qui è dove te ne diamo altri 3 per scegliere quella di Saily, oltre alle sue tariffe vantaggiose per navigare e comunicare ovunque nel mondo, in più di 200 paesi.

Saily è molto più di una semplice eSIM

La prima è il blocco degli annunci integrato. Vale a dire che impedirà alle pubblicità di infastidirti mentre sei online, riducendo inoltre il traffico dati consumato e aumentando la velocità, un fattore molto importante quando ti trovi lontano da reti Wi-Fi affidabili. Questo è reso possibile dalla tecnologia ad-blocker integrata anche in NordVPN (il gestore è lo stesso). Visita il sito ufficiale per conoscere altri dettagli.

C’è poi la posizione virtuale che ti permette di scegliere tra più di 115 paesi così da ottenere indirizzi IP geolocalizzati, evitare qualsiasi forma di censura o tracciamento e di accedere ai contenuti senza confini. Proprio come avviene con una Virtual Private Network. Infine, c’è la protezione web che blocca i siti dannosi e tiene lontani i tracker online.

Come già scritto, la eSIM di Saily è proposta dai creatori di NordVPN, è questo il segreto che consente di integrare tutte queste funzionalità. Per iniziare devi solo scegliere la tua destinazione tra oltre 200 paesi di tutto il mondo, decidere quanto traffico ti serve (da 1 GB a GB illimitati) e completare la configurazione. Per gli Stati Uniti, ad esempio, si parte da soli 3,99 dollari, una spesa davvero contenuta.