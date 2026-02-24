 eSIM: 3 buoni motivi per scegliere quella di Saily
Blocco degli annunci, posizione virtuale e protezione web: ecco 3 buoni motivi per scegliere la eSIM di Saily, dai creatori di NordVPN.
Blocco degli annunci, posizione virtuale e protezione web: ecco 3 buoni motivi per scegliere la eSIM di Saily, dai creatori di NordVPN.

Se sei alla ricerca di una eSIM, significa che stai per andare all’estero e non vuoi affrontare le spese di roaming. È comprensibile: dopotutto, chi vuol trovarsi a dover fare i conti con brutte sorprese nell’abbonamento o nella bolletta? Questo è però solo uno dei buoni motivi per avere nel proprio smartphone una SIM virtuale, qui è dove te ne diamo altri 3 per scegliere quella di Saily, oltre alle sue tariffe vantaggiose per navigare e comunicare ovunque nel mondo, in più di 200 paesi.

Scegli la eSIM di Saily

Saily è molto più di una semplice eSIM

La prima è il blocco degli annunci integrato. Vale a dire che impedirà alle pubblicità di infastidirti mentre sei online, riducendo inoltre il traffico dati consumato e aumentando la velocità, un fattore molto importante quando ti trovi lontano da reti Wi-Fi affidabili. Questo è reso possibile dalla tecnologia ad-blocker integrata anche in NordVPN (il gestore è lo stesso). Visita il sito ufficiale per conoscere altri dettagli.

I vantaggi della eSIM di Saily

C’è poi la posizione virtuale che ti permette di scegliere tra più di 115 paesi così da ottenere indirizzi IP geolocalizzati, evitare qualsiasi forma di censura o tracciamento e di accedere ai contenuti senza confini. Proprio come avviene con una Virtual Private Network. Infine, c’è la protezione web che blocca i siti dannosi e tiene lontani i tracker online.

Scegli la eSIM di Saily

Come già scritto, la eSIM di Saily è proposta dai creatori di NordVPN, è questo il segreto che consente di integrare tutte queste funzionalità. Per iniziare devi solo scegliere la tua destinazione tra oltre 200 paesi di tutto il mondo, decidere quanto traffico ti serve (da 1 GB a GB illimitati) e completare la configurazione. Per gli Stati Uniti, ad esempio, si parte da soli 3,99 dollari, una spesa davvero contenuta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 feb 2026

Ti potrebbe interessare

Davide Tommasi
Pubblicato il
24 feb 2026
