eSIM Saily, 30% di sconto su tutti i piani di ogni Paese

Il servizio eSIM Saily offre piani dati per navigare all’estero in modo conveniente, abbattendo i costi del roaming. Sono oltre duecento i Paesi disponibili, per ciascuno dei quali vi sono differenti piani Giga in base a quelle che sono le proprie esigenze, in modo da accontentare tutti.

Se scegliete Saily per il vostro prossimo viaggio fuori dall’Italia, potrete approfittare anche di uno sconto del 30% su tutti i piani di qualunque nazione. Per ottenere lo sconto vi basterà aggiungere il codice promozionale BLAZE30 al momento del pagamento, nel campo apposito che trovate prima di completare l’acquisto (guardate l’immagine qui sotto per aiutarvi).

Come ottenere il 30% di sconto su qualsiasi piano dati eSIM di Saily

Dopo esservi collegati alla pagina iniziale di Saily, raggiungibile tramite il link qui sotto, fate clic su “Cerca destinazione” e selezionate il Paese dove trascorrerete la vostra prossima vacanza. Ipotizziamo che siete diretti negli Stati Uniti: nel caso specifico, dovrete pigiare su “Stati Uniti” nell’elenco dei Paesi riportato sotto la voce “Destinazioni più popolari”.

Nella nuova schermata che compare selezionate il piano dati che più vi soddisfa. Volendo, è possibile anche selezionare il piano GB illimitati, scegliendo una durata che va dai 15 ai 30 giorni (“15 giorni” scelta predefinita). Dopo aver selezionato il piano, cliccate su “Procedi con il pagamento” per andare avanti.

Ora, sotto l’intestazione “Riepilogo dell’ordine”, fate clic su “Hai un coupon?” e inserite nel campo che si apre subito sotto il codice BLAZE30, dopodiché premete su “Applica”. Il sistema vi confermerà che il coupon è stato applicato, riportando lo sconto ricevuto e il nuovo importo dell’ordine con prezzo scontato.

Non vi resta ora che completare l’acquisto. Registratevi con l’account Google o Apple, quindi selezionate un metodo di pagamento tra carta di credito o debito, Google Pay o PayPal, seguendo la procedura su schermo. Riceverete la conferma di acquisto via e-mail, oltre che le istruzioni per installare il piano dati in pochi semplici passaggi.