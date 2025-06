eSIM Saily, ecco il codice sconto che fa risparmiare il 30%

Se state confrontando i vari servizi di eSIM per l’estero in vista di una vacanza fuori dall’Europa quest’estate, vi segnaliamo che con Saily è possibile ottenere uno sconto del 30% su tutti i piani utilizzando il codice promozionale esclusivo BLAZE30. Il codice è valido per qualunque destinazione, quindi sia che scegliate una eSIM per gli Stati Uniti o una per la Corea del Sud.

Il servizio eSIM Saily è inoltre particolarmente conveniente anche per un altro motivo: al suo interno, infatti, integra uno strumento di blocco degli annunci pubblicitari, attraverso cui si può risparmiare fino al 28% di dati inclusi nel proprio piano. A tutto questo poi si aggiungono anche altre funzionalità extra introvabili nella concorrenza, come ad esempio il servizio di rete privata virtuale che può tornare molto utile per superare le restrizioni geografiche imposte sui contenuti streaming quando ci si trovi fuori dall’Italia.

Come riscattare lo sconto del 30% per i piani eSIM di Saily

Il riscatto dello sconto del 30% per i piani dati eSIM di Saily avviene tramite l’utilizzo del coupon esclusivo BLAZE30 nel campo “Hai un coupon?”, disponibile nella pagina di riepilogo dell’ordine dopo aver aggiunto al carrello il piano desiderato. Il codice sconto va digitato interamente in maiuscolo, in caso contrario il coupon non viene riconosciuto dal sistema e di conseguenza non si ottiene lo sconto.

Durante la nostra prova abbiamo ipotizzato un viaggio in Corea del Sud di 10 giorni, optando per un piano dati da 10 Giga, più che sufficiente per coprire le esigenze di traffico durante una vacanza nel Paese asiatico. Partendo da un prezzo di listino di 19,99 dollari, siamo arrivati a un prezzo finale di 13,99 dollari, grazie allo sconto di 6 dollari riscattato tramite il nostro codice promozionale.

Infine, vi confermiamo che il coupon BLAZE30 può essere utilizzato su tutti i piani e per qualsiasi destinazione.