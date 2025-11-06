 eSIM Saily: viaggi connesso ovunque, attivi in 1 minuto e parti sereno
Con Saily puoi avere una eSIM per i tuoi viaggi all'estero senza spendere soldi per il roaming.
Telecomunicazioni
Con Saily puoi avere una eSIM per i tuoi viaggi all'estero senza spendere soldi per il roaming.

Saily è la soluzione migliore se viaggi spesso o hai in procinto di fare una vacanza all’estero fuori anche dai confini dell’Unione Europea. Per non rischiare di dover pagare costi troppo salati per il roaming o affidarti a una SIM locale con tutte le incognite del caso, scarica adesso l’app: potrai rimanere connesso ovunque, con un piano dato flessibile pensato per te e attivazione immediata.

Scarica l’app di Saily

eSIM Saily

Come funziona? Te lo abbiamo detto, è semplice. Dopo aver scaricato l’app, dovrai solo selezionare il paese di destinazione, il piano dati adatto per le tue esigenze, attivarlo e scaricare la eSIM. Il bello è che con questa eSIM puoi accedere a internet in oltre 200 destinazioni nel mondo senza doverne configurare altre: ti basterà acquistare un piano per un altro paese e aggiungerlo a quello precedente oppure, ancora più semplicemente, potrai persino acquistare un piano regionale per coprire una parte del mondo.

Cosa significa quindi? Niente più SIM da cambiare, niente ricerca disperata di WiFi pubblici e quant’altro ancora. Elimini i costi del roaming, hai una gestione flessibile del tuo piano, funzioni avanzate di sicurezza e promozioni dedicate che renderanno l’utilizzo sempre più conveniente.

Scarica l’app di Saily

L’eSIM universale per i tuoi viaggi: scarica Saily adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 nov 2025

Link copiato negli appunti

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
6 nov 2025
