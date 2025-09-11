eSIM in sconto: con Airalo viaggi ovunque nel mondo e risparmi

Hai già scelto la tua prossima destinazione? Non importa se stai per metterti in viaggio come turista o per lavoro: porta con te la eSIM di Airalo per continuare a navigare, chiamare e scambiare messaggi ovunque nel mondo. Oggi hai la possibilità di attivarla con uno sconto del 10% su tutti i pacchetti proposti. Non dovrai mai più preoccuparti dei costi per il roaming che esauriscono in fretta il credito o finiscono col pesare sulla bolletta.

10% di sconto su tutti i pacchetti eSIM di Airalo

È disponibile in oltre 200 paesi di tutto il mondo: dagli Stati Uniti al Giappone, dalla Turchia all’Egitto, dalla Thailandia al Regno Unito, passando per Indonesia, Marocco, Cina, Emirati Arabi Uniti e Brasile, solo per elencare alcune delle mete più popolari. Per ogni territorio puoi scegliere tra diversi piani, a seconda delle tue esigenze, a partire da solo 1 GB con una spesa davvero minima: solo dati oppure un mix di dati, chiamate e messaggi. Scopri di più nella pagina dedicata.

Tutto ciò che devi fare per ottenere lo sconto del 10% è scegliere il pacchetto che fa per te e acquistarlo: è applicato in automatico prima di effettuare il pagamento. Ovviamente, per poter usufruire del servizio globale di Airalo è necessario che il tuo smartphone sia compatibile con la tecnologia eSIM.

Sono già oltre 20 milioni gli utenti che hanno deciso di affidarsi a questa soluzione, liberandosi dalle preoccupazione legate ai costi di roaming quando si mettono in viaggio. È attiva fin dal 2019 e ha contribuito a sostenere cause come l’erogazione di acqua pulita in Camerun, il supporto ai bambini nei paesi in via di sviluppo con Children International e a varia iniziative di soccorso per l’Ucraina, il Myanmar e l’Australia.