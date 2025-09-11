 eSIM in sconto: con Airalo viaggi ovunque nel mondo e risparmi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

eSIM in sconto: con Airalo viaggi ovunque nel mondo e risparmi

Scegli il pacchetto che fa per te, acquistalo con il 10% di sconto: naviga, chiama e scambia messaggi ovunque con la eSIM di Airalo.
eSIM in sconto: con Airalo viaggi ovunque nel mondo e risparmi
Telecomunicazioni
Scegli il pacchetto che fa per te, acquistalo con il 10% di sconto: naviga, chiama e scambia messaggi ovunque con la eSIM di Airalo.
Airalo

Hai già scelto la tua prossima destinazione? Non importa se stai per metterti in viaggio come turista o per lavoro: porta con te la eSIM di Airalo per continuare a navigare, chiamare e scambiare messaggi ovunque nel mondo. Oggi hai la possibilità di attivarla con uno sconto del 10% su tutti i pacchetti proposti. Non dovrai mai più preoccuparti dei costi per il roaming che esauriscono in fretta il credito o finiscono col pesare sulla bolletta.

Attiva la eSIM di Airalo (-10%)

10% di sconto su tutti i pacchetti eSIM di Airalo

È disponibile in oltre 200 paesi di tutto il mondo: dagli Stati Uniti al Giappone, dalla Turchia all’Egitto, dalla Thailandia al Regno Unito, passando per Indonesia, Marocco, Cina, Emirati Arabi Uniti e Brasile, solo per elencare alcune delle mete più popolari. Per ogni territorio puoi scegliere tra diversi piani, a seconda delle tue esigenze, a partire da solo 1 GB con una spesa davvero minima: solo dati oppure un mix di dati, chiamate e messaggi. Scopri di più nella pagina dedicata.

Alcuni degli oltre 200 paesi nei quali puoi utilizzare la eSIM di Airalo

Tutto ciò che devi fare per ottenere lo sconto del 10% è scegliere il pacchetto che fa per te e acquistarlo: è applicato in automatico prima di effettuare il pagamento. Ovviamente, per poter usufruire del servizio globale di Airalo è necessario che il tuo smartphone sia compatibile con la tecnologia eSIM.

Attiva la eSIM di Airalo (-10%)

Sono già oltre 20 milioni gli utenti che hanno deciso di affidarsi a questa soluzione, liberandosi dalle preoccupazione legate ai costi di roaming quando si mettono in viaggio. È attiva fin dal 2019 e ha contribuito a sostenere cause come l’erogazione di acqua pulita in Camerun, il supporto ai bambini nei paesi in via di sviluppo con Children International e a varia iniziative di soccorso per l’Ucraina, il Myanmar e l’Australia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

eSIM: 15% di sconto sui piani Saily con il nostro codice esclusivo

eSIM: 15% di sconto sui piani Saily con il nostro codice esclusivo
iPhone Air è solo eSIM: l'addio alla SIM fisica è vicino?

iPhone Air è solo eSIM: l'addio alla SIM fisica è vicino?
Iliad e Serie A: passa al gestore e partecipa al concorso esclusivo Vinci Il Calcio

Iliad e Serie A: passa al gestore e partecipa al concorso esclusivo Vinci Il Calcio
Passa a Kena con le offerte 5G da 5,99 euro al mese: le promo di settembre 2025

Passa a Kena con le offerte 5G da 5,99 euro al mese: le promo di settembre 2025
eSIM: 15% di sconto sui piani Saily con il nostro codice esclusivo

eSIM: 15% di sconto sui piani Saily con il nostro codice esclusivo
iPhone Air è solo eSIM: l'addio alla SIM fisica è vicino?

iPhone Air è solo eSIM: l'addio alla SIM fisica è vicino?
Iliad e Serie A: passa al gestore e partecipa al concorso esclusivo Vinci Il Calcio

Iliad e Serie A: passa al gestore e partecipa al concorso esclusivo Vinci Il Calcio
Passa a Kena con le offerte 5G da 5,99 euro al mese: le promo di settembre 2025

Passa a Kena con le offerte 5G da 5,99 euro al mese: le promo di settembre 2025
Davide Tommasi
Pubblicato il
11 set 2025
Link copiato negli appunti