 eSIM: 15% di sconto sui piani Saily con il nostro codice esclusivo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

eSIM: 15% di sconto sui piani Saily con il nostro codice esclusivo

Grazie a questo codice ottieni il 15% di sconto sui piani di Saily: risparmia e naviga da tutto il mondo con la eSIM di Nord Security.
eSIM: 15% di sconto sui piani Saily con il nostro codice esclusivo
Telecomunicazioni
Grazie a questo codice ottieni il 15% di sconto sui piani di Saily: risparmia e naviga da tutto il mondo con la eSIM di Nord Security.

Non importa quale sia la tua destinazione, per lavoro o turismo: con la eSIM di Saily puoi viaggiare in tutto il mondo, senza preoccupazioni per il roaming e per le spese legate al traffico dati. Attivala subito e cogli l’occasione di applicare il nostro codice esclusivoBLAZE15 per ottenere uno sconto del 15% sulla tariffa standard. Poi dovrai solo configurarla e, una volta atterrato, entrerà automaticamente in azione.

Attiva la eSIM di Saily (sconto)

Saily è la eSIM giusta per viaggiare: la promozione

Qualche esempio? Da listino costa solo 4,49 dollari se stai per recarti nel Regno Unito, ancora meno negli Stati Uniti: da 3,99 dollari. Sono oltre 200 i paesi supportati, a livello globale. È possibile scegliere un piano personalizzato in base alle proprie esigenze, da soli 1 GB a un quantitativo illimitato di dati così da non doversi più preoccupare dei consumi. La sicurezza è garantita, il servizio è fornito da Nord Security, gli stessi creatori di NordVPN. Ci sono inoltre funzionalità avanzate come quella che avvisa al raggiungimento dell’80% della soglia disponibile. Scopri di più sul sito ufficiale.

eSIM per viaggiare: scegli Saily

Come mostra l’immagine qui sopra, prima di effettuare il pagamento puoi inserire il nostro codice esclusivo BLAZE15 per ottenere uno sconto del 15% sulla spesa. In questo modo, navigare e comunicare con Saily sarà ancora più conveniente, in tutto il mondo. Non ti resta che scegliere la tua destinazione, scaricare l’app e partire.

Applica il codice BLAZE15 per ottenere il 15% di sconto sulla eSIM di Saily

Attiva la eSIM di Saily (sconto)

La tecnologia eSIM è destinata a diffondersi sempre più. È un dato di fatto e lo ha appena confermato anche Apple, con la presentazione del nuovo sottilissimo smartphone iPhone Air che elimina lo slot per la SIM fisica, lasciando solo il supporto per quella digitale, più versatile e semplice da configurare. Fatti trovare pronto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

iPhone Air è solo eSIM: l'addio alla SIM fisica è vicino?

iPhone Air è solo eSIM: l'addio alla SIM fisica è vicino?
Iliad e Serie A: passa al gestore e partecipa al concorso esclusivo Vinci Il Calcio

Iliad e Serie A: passa al gestore e partecipa al concorso esclusivo Vinci Il Calcio
Passa a Kena con le offerte 5G da 5,99 euro al mese: le promo di settembre 2025

Passa a Kena con le offerte 5G da 5,99 euro al mese: le promo di settembre 2025
Trasferta fuori dall'UE? Usa l'eSIM di Airalo con il 10% di sconto

Trasferta fuori dall'UE? Usa l'eSIM di Airalo con il 10% di sconto
iPhone Air è solo eSIM: l'addio alla SIM fisica è vicino?

iPhone Air è solo eSIM: l'addio alla SIM fisica è vicino?
Iliad e Serie A: passa al gestore e partecipa al concorso esclusivo Vinci Il Calcio

Iliad e Serie A: passa al gestore e partecipa al concorso esclusivo Vinci Il Calcio
Passa a Kena con le offerte 5G da 5,99 euro al mese: le promo di settembre 2025

Passa a Kena con le offerte 5G da 5,99 euro al mese: le promo di settembre 2025
Trasferta fuori dall'UE? Usa l'eSIM di Airalo con il 10% di sconto

Trasferta fuori dall'UE? Usa l'eSIM di Airalo con il 10% di sconto
Davide Tommasi
Pubblicato il
10 set 2025
Link copiato negli appunti