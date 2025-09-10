eSIM: 15% di sconto sui piani Saily con il nostro codice esclusivo

Non importa quale sia la tua destinazione, per lavoro o turismo: con la eSIM di Saily puoi viaggiare in tutto il mondo, senza preoccupazioni per il roaming e per le spese legate al traffico dati. Attivala subito e cogli l’occasione di applicare il nostro codice esclusivo BLAZE15 per ottenere uno sconto del 15% sulla tariffa standard. Poi dovrai solo configurarla e, una volta atterrato, entrerà automaticamente in azione.

Saily è la eSIM giusta per viaggiare: la promozione

Qualche esempio? Da listino costa solo 4,49 dollari se stai per recarti nel Regno Unito, ancora meno negli Stati Uniti: da 3,99 dollari. Sono oltre 200 i paesi supportati, a livello globale. È possibile scegliere un piano personalizzato in base alle proprie esigenze, da soli 1 GB a un quantitativo illimitato di dati così da non doversi più preoccupare dei consumi. La sicurezza è garantita, il servizio è fornito da Nord Security, gli stessi creatori di NordVPN. Ci sono inoltre funzionalità avanzate come quella che avvisa al raggiungimento dell’80% della soglia disponibile. Scopri di più sul sito ufficiale.

Come mostra l’immagine qui sopra, prima di effettuare il pagamento puoi inserire il nostro codice esclusivo BLAZE15 per ottenere uno sconto del 15% sulla spesa. In questo modo, navigare e comunicare con Saily sarà ancora più conveniente, in tutto il mondo. Non ti resta che scegliere la tua destinazione, scaricare l’app e partire.

La tecnologia eSIM è destinata a diffondersi sempre più. È un dato di fatto e lo ha appena confermato anche Apple, con la presentazione del nuovo sottilissimo smartphone iPhone Air che elimina lo slot per la SIM fisica, lasciando solo il supporto per quella digitale, più versatile e semplice da configurare. Fatti trovare pronto.