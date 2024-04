Perchè una eSim è la soluzione più conveniente per i tuoi viaggi?

Sei pronto a partire per il tuo nuovo viaggio? Hai messo tutto in valigia, controllato i documenti e prenotato dove dormire? Ti manca solo la soluzione giusta per la connettività all’estero: a quello pensa la eSIM che puoi attivare con Saily. Liberati dalle restrizioni e dai costi di una scheda fisica, quella digitale è incorporata nel tuo smartphone e la puoi abilitare solo nel momento in cui ne hai effettivamente bisogno.

eSim per viaggiare nel mondo: i vantaggi di Saily

Il funzionamento è davvero semplice. Non devi far altro che scegliere il piano dati che fa al caso tuo tra quelli disponibili (1 GB, 3 GB, 5 GB, 10 GB), scaricare l’applicazione in versione Android o iOS per installare la eSIM e poi attivarla prima di partire. Tutto qui, non serve altro. In questo modo, una volta giunto a destinazione, saranno sufficienti pochi secondi per connettersi ai network mobile di quel territorio, senza brutte sorprese.

Tra gli altri vantaggi offerti da questa soluzione ci sono anche il mantenimento del proprio numero di telefono per continuare a ricevere le chiamate, l’azzeramento dei costi di roaming e nessuna spesa imprevista. Tutto questo senza dover sottoscrivere contratti o impegni a lungo termine.

Il servizio copre oltre 150 paesi di tutto il mondo, a partire da Stati Uniti, Thailandia, Emirati Arabi Uniti, Cina, India, Giappone e Turchia. Per l’elenco completo ti invitiamo a consultare la pagina dedicata.

Saily è un servizio sviluppato e proposto da Nord Security, la stessa realtà che già da tempo offre NordVPN, NordPass e Incogni, con alle spalle una lunga esperienza nel campo delle soluzioni per la connettività. Attenzione: la compatibilità potrebbe non essere garantita per i dispositivi che non integrano il supporto alle eSIM. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito ufficiale.