eSIM per viaggiare all'estero: la soluzione è Saily

Se stai per andare all’estero, con l’obiettivo di goderti una meritata vacanza oppure per un viaggio di lavoro, la eSIM di Saily è ciò di cui hai bisogno, per navigare in piena libertà dal tuo smartphone, dicendo addio a costi extra non previsti e altre brutte sorprese. Nessuna spesa per il roaming, niente rincari in bolletta. È semplice da usare e molto conveniente.

Saily è la eSIM giusta per i tuoi viaggi all’estero

Tutto ciò che devi fare per iniziare è scaricare l’applicazione su Android o iOS (all’apertura un messaggio di confermerà la compatibilità), poi scegliere il piano dati che fa al caso tuo, in base a quanto prevedi di utilizzare la connessione Internet una volta giunto a destinazione. Non c’è altro: non ti dovrai recare nel negozio di un operatore né cambiare scheda. Inoltre, continuerai a mantenere il tuo numero di telefono, così da poter essere sempre raggiunto dalle telefonate, ovunque tu sia. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per saperne di più.

In quali territori è possibile beneficiare di questa soluzione? La risposta è molto semplice: in quasi tutto il mondo. A conti fatti, in più di 150 paesi a livello globale, tra i quali rientrano gli Stati Uniti, la Cina, l’India, la Thailandia, gli Emirati Arabi Uniti e il Giappone. Puoi controllare subito se c’è anche quello in cui ti stai per recare.

La eSIM di Saily è proposta da Nord Security, la stessa società già attiva da tempo nel campo della connettività e della cybersecurity, con strumenti dedicati alla protezione della privacy, dell’anonimato online e dei dati personali come NordVPN, NordPass e Incogni. Se vuoi conoscere altri dettagli, ti invitiamo a consultare le pagine del sito ufficiale.