 eSIM e VPN insieme: con Saily hai tutto in uno
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

eSIM e VPN insieme: con Saily hai tutto in uno

Non è solo una eSIM: Saily include funzionalità VPN per cambiare posizione virtuale, navigare protetti ed evitare il blocco dei contenuti.
eSIM e VPN insieme: con Saily hai tutto in uno
Telecomunicazioni
Non è solo una eSIM: Saily include funzionalità VPN per cambiare posizione virtuale, navigare protetti ed evitare il blocco dei contenuti.

Saily è la eSIM con funzionalità VPN inclusa, ti permette di cambiare la tua posizione virtuale in pochi secondi, scegliendo tra oltre 115 territori nel mondo: attivala subito, è la soluzione giusta per navigare in modo privato e per accedere ai contenuti senza confini. Non a caso, il servizio è fornito dagli stessi creatori che hanno dato vita a NordVPN.

Attiva l’eSIM di Saily

Perché scegliere la eSIM di Saily con VPN

Le caratteristiche incluse sono tante e vanno oltre la semplice connettività, dal blocco delle pubblicità a quello per tenere lontani i siti dannosi, fino al filtro per i tracker. Tutto questo con la garanzia di evitare i costi di roaming, indipendentemente dal paese in cui ti trovi o in cui ti stai per recare. Inoltre è facile da usare: devi solo scaricare l’app per Android e iOS, la procedura di configurazione è guidata. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per maggiori informazioni e per verificare la compatibilità con il suo smartphone.

Saily è la eSIM con la VPN inclusa

Stai per iniziare un viaggio di piacere o per lavoro negli Stati Uniti? Non c’è alcun problema. La tua prossima destinazione è il Giappone? Idem. Sei lontano da casa e vuoi navigare con un IP localizzato in Italia? È la soluzione giusta. Non c’è bisogno di rivolgersi a un nuovo operatore o di acquistare una scheda SIM: scopri le tariffe e i piani GIGA per ogni territorio.

Attiva l’eSIM di Saily

In caso di necessità potrai rivolgerti all’assistenza clienti 24/7, sempre pronta a rispondere a qualsiasi domanda e a fornire supporto in caso di qualsiasi problema. Se stai cercando una eSIM con le funzionalità da VPN, è la scelta giusta. Il servizio ha ottenuto un voto pari a 4,7 stelle su 5 nelle recensioni pubblicate dagli utenti su Trustpilot, a testimonianza della sua affidabilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Ti ricordi Una telefonata allunga la vita? È tornato in TV

Ti ricordi Una telefonata allunga la vita? È tornato in TV
300 Giga in 5G a 5,99 euro al mese: la nuova super offerta Kena Mobile

300 Giga in 5G a 5,99 euro al mese: la nuova super offerta Kena Mobile
simyousoon è la nuova eSIM di Aruba: in 200 Paesi da 1,35 euro

simyousoon è la nuova eSIM di Aruba: in 200 Paesi da 1,35 euro
Stai ancora pagando l'ADSL? Sei tra i pochi, non conviene più

Stai ancora pagando l'ADSL? Sei tra i pochi, non conviene più
Ti ricordi Una telefonata allunga la vita? È tornato in TV

Ti ricordi Una telefonata allunga la vita? È tornato in TV
300 Giga in 5G a 5,99 euro al mese: la nuova super offerta Kena Mobile

300 Giga in 5G a 5,99 euro al mese: la nuova super offerta Kena Mobile
simyousoon è la nuova eSIM di Aruba: in 200 Paesi da 1,35 euro

simyousoon è la nuova eSIM di Aruba: in 200 Paesi da 1,35 euro
Stai ancora pagando l'ADSL? Sei tra i pochi, non conviene più

Stai ancora pagando l'ADSL? Sei tra i pochi, non conviene più
Davide Tommasi
Pubblicato il
23 feb 2026
Link copiato negli appunti