eSIM vs SIM: quando conviene l'eSIM? (Spoiler: Sempre!)

eSIM o SIM? È la domanda che spesso si fanno i viaggiatori frequenti e i nomadi digitali, che si trovano di fronte a questa scelta prima di partire per una o più settimane all’estero.

Ad oggi, l’eSIM vince su tutta la linea. Questa nuova tecnologia va infatti ad eliminare la necessità di una scheda fisica, rendendo il processo di acquisto e attivazione del servizio non solo più veloce ma anche più economico. In Italia uno dei servizi di riferimento è Airalo, che offre pacchetti dati a prezzi ultra-concorrenziali per oltre 200 Paesi e regioni geografiche.

I vantaggi dell’eSIM rispetto alla tradizionale scheda SIM

Al di là dell’immediatezza del passaggio a un operatore locale e alla convenienza delle tariffe, l’eSIM può vantare altri numerosi vantaggi rispetto alla classica scheda SIM:

sicura : essendo una scheda virtuale, protegge al meglio da smarrimento furto o danni;

: essendo una scheda virtuale, protegge al meglio da smarrimento furto o danni; più profili : in pochi clic è possibile scaricare i profili dell’operatore di rete mobile;

: in pochi clic è possibile scaricare i profili dell’operatore di rete mobile; flessibile: si può cambiare operatore di rete mobile in qualsiasi momento.

Detto questo, nel nostro Paese una delle piattaforme di riferimento per l’acquisto di eSIM è Airalo, grazie a cui è possibile ottenere eSIM locali e regionali perfette per viaggiare all’estero con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Connettività istantanea, copertura globale, conveniente e trasparente, più un supporto attivo 24 ore su 24 durante tutti i giorni dell’anno: questi i principali punti di forza di Airalo, da anni leader del settore. Collegati a questa pagina per scegliere il Paese e vedere i piani proposti: l’ampia disponibilità di nazioni e tariffe rende Airalo ancora più competitivo rispetto alla concorrenza.