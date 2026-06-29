Un esperto spiega se frutta e verdura surgelate o in scatola sono salutari come quelle fresche

Una delle domande più frequenti nelle famiglie è se frutta e verdura surgelate o in scatola sono salutari come quelle fresche. Nonostante i vari dubbi sembra sempre vincere la praticità sulla salute. Ad ogni modo, finalmente un esperto ha risposto a questo dubbio atavico in modo chiaro e completo. Si tratta di Margaret Murray, docente senior di nutrizione presso la Swinburne University of Technology che ne ha scritto un articolo su Science Alert.

Gli esperti raccomandano di consumare almeno due porzioni di frutta e cinque porzioni di verdura al giorno, e questo include anche prodotti surgelati e in scatola. Uno degli aspetti positivi dei prodotti in scatola o surgelati è che hanno una durata di conservazione molto più lunga e riducono notevolmente gli sprechi. Inoltre, sono disponibili tutto l’anno e non solo in base alla stagionalità.

Nondimeno, frutta e verdura in scatola o surgelate sono salutari? Murray ha spiegato che “generalmente mantengono il loro valore nutrizionale originale, a volte anche meglio dei prodotti freschi“. Nel suo articolo ha commentato: “Il valore nutrizionale della maggior parte dei prodotti surgelati e in scatola è equivalente a quello della frutta e della verdura fresca conservata in frigorifero per una settimana“.

In alcuni casi, come ad esempio quello delle albicocche, frutta e verdura surgelate o in scatola potrebbero avere un maggior contenuto nutritivo. “Le albicocche ne sono un esempio: quelle congelate hanno un contenuto di vitamina C molto più elevato rispetto a quelle fresche. Questo perché la vitamina C viene utilizzata per contribuire alla conservazione della frutta“.

Cosa tenere d’occhio quando si compra frutta e verdura surgelate o in scatola

Comunque non è tutto rosa e fiori quando si decide di comprare frutta e verdura surgelate o in scatola. Per quanto riguarda il prodotto surgelato è importante tenere presente che potrebbe essere contaminato dal batterio Listeria monocytogenes , che può causare intossicazioni alimentari. Nondimeno, cuocere frutta e verdura prima di consumarle ne riduce il rischio, ha spiegato Murray.

Il processo di inscatolamento prevede la sterilizzazione degli alimenti ad alte temperature, in modo che possano essere conservati in sicurezza a temperatura ambiente per lunghi periodi. Tuttavia, l’esposizione ad alte temperature provoca la degradazione di alcuni nutrienti presenti negli alimenti, in particolare delle vitamine idrosolubili come la vitamina C. Ma i progressi nella tecnologia di inscatolamento stanno permettendo di eseguire il processo più velocemente e a temperature più basse, il che significa che si perde meno nutriente.

Per quanto riguarda il prodotto in scatola, parlando di verdure, è importante sapere che potrebbero avere un elevato contenuto di sale. Murray consiglia di scegliere prodotti che non abbiano sale aggiunto o controllare la tabella nutrizionale per cercare quelle opzioni con il minor contenuto di sodio. “Scolare e sciacquare le verdure in scatola prima di consumarle può contribuire a ridurre la quantità di sale ingerit“, ha spiegato la nutrizionista.