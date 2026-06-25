Impatto profondo: svelato il ruolo degli iceberg nel cambiare la vita negli abissi

Diversi scienziati hanno svelato il ruolo degli iceberg nel cambiare la vita negli abissi, generando un impatto profondo sia agli ecosistemi marini che al traffico marittimo. Un recente studio, condotto da ricercatori del DTU Space, sta documentando come lo scioglimenti di grandi ghiacciai nella Groenlandia nord-orientale e nella parte russa dell’Artico sta spingendo un numero sempre maggiore di queste enormi masse di ghiaccio.

Questo aumento è stato registrato dall’inizio degli anni 2000. “Gli iceberg trasportano quantità sorprendentemente grandi di roccia e sedimenti dalla terraferma, spingendoli per diverse centinaia di chilometri in mare. Le pietre affondano sul fondo e modificano la vita sul fondale marino a quasi 2.500 metri di profondità. Le superfici dure su un fondale altrimenti soffice permettono a spugne, anemoni di mare e altri organismi di insediarsi“, hanno spiegato gli scienziati.

Shfaqat Abbas Khan, professore al DTU Space e coautore dello studio, ha aggiunto: “Quando i ghiacci della Groenlandia si sciolgono, il livello del mare si alza. Ma possiamo anche constatare che i cambiamenti interessano l’intero sistema artico. Gli effetti si possono riscontrare dai ghiacciai della Groenlandia nord-orientale fino ai fondali marini a diverse migliaia di metri di profondità e alle acque in cui il traffico marittimo è in aumento“.

Gli iceberg stanno cambiando la vita sia per gli ecosistemi marini che per l’uomo

La Terra si è inclinata e questo sta avendo effetti importanti su tutto l’ecosistema. Tra questi c’è anche lo scioglimento dei ghiacciai che liberano una grande quantità di iceberg. Shfaqat Abbas Khan ha spiegato: “L’Artico sta reagendo al riscaldamento globale più rapidamente della maggior parte delle altre regioni della Terra. Pertanto, è fondamentale comprendere l’interazione tra le calotte glaciali, l’oceano e gli ecosistemi. Questa conoscenza è necessaria per prevedere e gestire le conseguenze dei futuri cambiamenti climatici”

“Sappiamo, grazie a misurazioni e osservazioni satellitari, che i grandi ghiacciai della Groenlandia nord-orientale hanno perso stabilità negli ultimi decenni“, ha aggiunto il ricercatore. “Il nuovo studio dimostra che le conseguenze non si limitano all’innalzamento del livello del mare, ma influenzano direttamente gli ecosistemi di acque profonde, anche a grande distanza dai ghiacciai“.