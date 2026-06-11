La Terra si è inclinata e questo è preoccupante

Ricercatori e scienziati hanno fatto una scoperta particolare. Tra il 1993 e il 2010, a causa dell’esaurimento delle falde acquifere, il polo di rotazione della Terra si è inclinato di 31,5 pollici e questo è molto preoccupante. In uno studio pubblicato nel 2023 su Geophysical Research Letters si legge che “una stima di un modello climatico per il periodo 1993-2010 indica un esaurimento totale delle falde acquifere pari a 2.150 GTon, equivalente a un innalzamento globale del livello del mare di 6,24 mm“.

la stima del modello sulla ridistribuzione dell’acqua dalle falde acquifere agli oceani comporterebbe una deriva del polo di rotazione terrestre di circa 78,48 cm verso 64,16°E. In combinazione con altre fonti ben note di ridistribuzione dell’acqua, come lo scioglimento delle calotte polari e dei ghiacciai montani, la buona concordanza con le osservazioni del moto polare funge da conferma indipendente della stima del modello sull’esaurimento delle falde acquifere.

Tutto questo è allarmante perché l’innalzamento del livello del mare è uno dei fenomeni più significativi associati al riscaldamento climatico. Proprio per questo gli scienziati stanno anche sostenendo che la grandine sta mutando, diventando sempre più pericolosa con una concentrazione futura più vicina all’inverno che all’estate, come siamo abituati adesso.

La Terra si è inclinata e questo cambia molto

L’inclinazione della Terra ha un impatto preoccupante. Lo ha rivelato Ki-Weon Seo, geofisico dell’Università Nazionale di Seoul e responsabile dello studio. Infatti, il ricercatore aveva dichiarato: “Il polo di rotazione terrestre in realtà cambia molto. Il nostro studio dimostra che, tra le cause legate al clima, la ridistribuzione delle acque sotterranee ha l’impatto maggiore sulla deriva del polo di rotazione“.

Sono molto contento di aver trovato la causa inspiegabile della deriva del polo di rotazione. D’altra parte, come abitante della Terra e padre, sono preoccupato e sorpreso di constatare che il pompaggio delle acque sotterranee sia un’altra causa dell’innalzamento del livello del mare. Osservare i cambiamenti nel polo di rotazione terrestre è utile per comprendere le variazioni delle riserve idriche continentali. I dati sul movimento polare sono disponibili fin dalla fine del XIX secolo. Pertanto, possiamo potenzialmente utilizzare questi dati per comprendere le variazioni delle riserve idriche continentali negli ultimi 100 anni. Ci sono stati cambiamenti nel regime idrologico a seguito del riscaldamento climatico? Il movimento polare potrebbe fornire la risposta

Surendra Adhikari, ricercatore presso il Jet Propulsion Laboratory, non coinvolto in questo studio, ha affermato: “Si tratta di un ottimo contributo e di una documentazione sicuramente importante. Hanno quantificato il ruolo del pompaggio delle acque sotterranee sul moto polare, ed è piuttosto significativo“.

Una rivalutazione del 2026 pubblicata sul Journal of Geodesy ha dichiarato: “Nelle serie di eccitazione derivate, si osservano fluttuazioni su scale temporali stagionali e più lunghe (con particolare attenzione a periodi fino a 6 anni), sia nelle bande di frequenza prograde che retrograde e con ampiezze fino a 8,95 mas”. Ciò significa che l’immagazzinamento di acqua terrestre gioca un ruolo significativo nel movimento polare su diverse scale temporali.