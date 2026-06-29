Perché l'aver trovato microplastiche nei ricci preoccupa gli scienziati

Alcuni scienziati, capitanati da Emily Thrift , dottoranda e tutor di dottorato in ecologia presso l’Università del Sussex, hanno trovato delle microplastiche nei ricci. Questa scoperta sta preoccupando molto gli esperti mentre la sua spiegazione è decisamente inquietante. La prima cosa che questi ricercatori hanno cercato dopo la scoperta è stato capire da dove provenissero: “una delle risposte era sorprendentemente vicina a casa, il cibo per animali domestici“.

Tutto è iniziato nel 2021. Il gruppo di ricercatori, dopo aver raccolto e analizzato 189 campioni di feci di riccio da giardini privati e centri di recupero nel Regno Unito, hanno trovato plastica nel 19% di essi. “Nonostante siano tra gli animali selvatici più amati della Gran Bretagna e ora ufficialmente classificati come ‘quasi minacciati’, nessuno sapeva che i ricci ingerissero microplastiche“, ha spiegato Thrift.

Da dove provengono le microplastiche trovate nei ricci

L’unico modo per capire da dove provenissero le microplastiche trovate nei ricci era esaminare la loro dieta. Questo animaletto grazioso si nutre di invertebrati come coleotteri, lumache, limacce, lombrichi, bruchi e porcellini di terra. “Io e i miei colleghi abbiamo analizzato migliaia di campioni di invertebrati e di terreno provenienti da 51 siti nel Sussex, nel Regno Unito. Abbiamo scoperto che la plastica è diffusa in diverse specie e tipologie di terreno“, ha affermato Thrift.

Successivamente, abbiamo voluto capire se gli alimenti per animali domestici somministrati ai ricci europei nei centri di riabilitazione e nei giardini privati ​​contenessero microplastiche. Spesso, ciò significa cibo per gatti, cani o ricci disponibile in commercio. Per determinare i livelli di contaminazione da plastica negli alimenti per animali domestici, io e i miei colleghi abbiamo selezionato 38 marche da testare in diverse fasce di prezzo, tipologie di cibo (umido e secco) e animali di destinazione (gatto, cane e riccio selvatico).

Thrift e i suoi colleghi hanno fatto una scoperta sorprendente: “Abbiamo riscontrato microplastiche in 29 dei 38 prodotti per animali domestici analizzati. In 18 prodotti, la contaminazione è stata rilevata in più di un punto vendita. Sebbene la plastica sia stata riscontrata in tutti i prodotti testati, quelli nella fascia di prezzo ‘economica’ presentavano un numero maggiore di campioni positivi“.