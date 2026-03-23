Esportazione illegale di chip AI: scandalo Super Micro

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato tre persone di violazione della legge sul controllo delle esportazioni. Hanno partecipato al contrabbando illegale di server con GPU NVIDIA consegnati in Cina. Due dei tre soggetti arrestati erano dipendenti di Super Micro. Uno era membro del consiglio di amministrazione. L’azienda statunitense ha confermato le sue dimissioni.

Previsti fino a 30 anni di prigione

Gli arrestati sono Yih-Shyan “Wally” Liaw (71 anni, co-fondatore e membro del consiglio di amministrazione di Super Micro) e Ting-Wei “Willy” Sun (44 anni, fornitore dell’azienda). Ruei-Tsang “Steven” Chang (53 anni, responsabile delle vendite dell’azienda) è latitante. Sono accusati di aver violato l’Export Control Reform Act del 2018 che vieta l’esportazione dei chip AI più potenti (come le GPU Blackwell di NVIDIA) in Cina.

I tre soggetti hanno venduto in Cina centinaia di server Super Micro con GPU NVIDIA per un valore di diversi miliardi di dollari, senza prima richiedere la licenza obbligatoria al Dipartimento del Commercio. Liaw e Chang hanno ricevuto ordini da un’azienda nel Sudest asiatico. I server assemblati negli Stati Uniti sono stati quindi spediti ai magazzini di Super Micro a Taiwan e consegnati alla suddetta azienda.

Gli stessi server sono stati successivamente inseriti in box senza il marchio di Super Micro e spediti in Cina con l’aiuto di una società di logistica. Liaw e Chang, insieme ai dirigenti dell’azienda che aveva ricevuto i server, hanno falsificato i documenti per far risultare che l’azienda fosse il destinatario finale.

L’azienda del Sudest asiatico ha acquistato server per un valore di circa 2,5 miliardi di dollari. Tra fine aprile e metà maggio 2025 sono stati spediti in Cina server per un valore di circa 510 milioni di dollari, violando la legge sulle esportazioni. Per ingannare il team di Super Micro che verifica il rispetto delle norme e gli ispettori del Dipartimento del Commercio sono state immagazzinate repliche non funzionanti dei server, sui quali sono state incollate etichette con i numeri seriali dei veri server.

I tre soggetti rischiano fino a 30 anni di prigione. Come detto, Liaw ha rassegnato le dimissioni. Chang è stato messo da Super Micro in congedo amministrativo, mentre il contratto con Sun è stato annullato.