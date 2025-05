Estate 2025, eSIM sempre più richieste: con Saily si risparmia

L’estate 2025 è alle porte. Complice l’arrivo della bella stagione, crescono a dismisura le richieste per le eSIM, in previsione di una vacanza all’estero. A questo proposito, tra le soluzioni migliori vi è Saily, il servizio di eSIM internazionale dei creatori di NordVPN che offre piani dati convenienti in più di 200 destinazioni. Oltre ai prezzi più bassi rispetto alla concorrenza, offre altri vantaggi come il blocco degli annunci pubblicitari sui siti web, la protezione dai malware e oltre 100 posizioni virtuali per una navigazione privata e superare il blocco geografico. Attivando in questi giorni un piano di Saily è possibile risparmiare il 5% utilizzando il codice promozionale TRYSAILY5. Il codice è valido sui piani di qualunque destinazione.

Perché scegliere Saily

Uno dei punti chiave dell’eSIM Saily è il suo stretto rapporto con NordVPN. Ciò lo si evince molto chiaramente in alcune caratteristiche peculiari del servizio, introvabili nella concorrenza: blocco degli annunci pubblicitari, protezione dai pericoli di Internet e cambio della posizione virtuale nel giro di pochi secondi.

Una delle opzioni più interessanti è il blocco degli annunci, disponibile nell’app Saily. Basta un tap per eliminare le pubblicità presenti nei siti web, in modo da navigare senza distrazioni e aumentare al tempo stesso la velocità di navigazione. L’altro vantaggio del blocco della pubblicità è il risparmio sui dati mobili, calcolato nell’ordine del 28%.

Un’ulteriore funzione peculiare di Saily è la possibilità di cambiare la propria posizione virtuale. Ciascun utente può scegliere tra più di 115 posizioni virtuali, in modo da navigare in privato e accedere ai propri contenuti preferiti ovunque ci si trovi, superando le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete.

Al momento su tutti i piani dati eSIM di Saily si può approfittare di uno sconto del 5% a carrello inserendo il codice voucher TRYSAILY5 nel campo apposito al momento dell’acquisto. Il codice viene riconosciuto in automatico dal sistema.