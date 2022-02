Estetica e connettività in un formato compatto con questo HUB USB-C

Non hai bisogno di acquistare decine di adattatori facili da smarrire. Con l’HUB USB-C Tsupy 8 in 1 potrai avere tutta la connettività di cui hai bisogno con un unico dispositivo e al costo di una singola porta Type-C. Oggi puoi acquistarlo al suo minimo storico per poco più di 30 euro su Amazon, un vero e proprio affare per ottimizzare la tua produttività.

HUB USB Type-C Tsupy 8 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è uno degli aspetti più interessanti della proposta di Tsupy. Seppur con una tradizionale scocca monoblocco in alluminio, presenta una superficie rivestita in tessuto che offre una piacevole sensazione al tatto. Questa combinazione consente comunque di integrare una porta USB Type-C con supporto al Power Delivery. In questo modo potrai collegare l’alimentatore del computer direttamente all’HUB così da avere la ricarica per il PC ed eventuali dispositivi mobili. Non manca, inoltre, una comoda uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor, sia in mirroring che in estensione, con una risoluzione massima di 4K. In sostanza potrai ricaricare il computer e ampliare l’area di lavoro contemporaneamente, senza doverti destreggiare tra gli adattatori.

Naturalmente non mancano le porte USB Type-A che in questo caso ammontano a tre, tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità. A queste si aggiunge una seconda porta USB Type-C, ma dedicata al trasferimento dati ideale per collegare, ad esempio, i dispositivi mobili. Completa la dotazione un pratico lettore di schede, capace di leggere e/o scrivere due memory card contemporaneamente. Senza dubbio una soluzione comoda soprattutto per i professionisti di foto o video che utilizzano questi supporti quotidianamente. Nel complesso, quindi, un accessorio estremamente versatile e semplice da portare sempre con sé. Il formato compatto consente di tenerlo costantemente nella borsa o nello zaino del computer.

Con uno sconto del 21%, a cui si somma un coupon del 5% da attivare direttamente dalla pagina, l’HUB Tsupy USB-C 8 in 1 è disponibile a soli 31,48 euro su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.