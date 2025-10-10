Estonia - Italia: come vedere la partita in TV e in streaming, anche dall'estero

È tutto pronto per il ritorno in campo della Nazionale italiana: sabato 11 ottobre, a partire dalle 20:45, è previsto il match Estonia – Italia, una sfida chiave per il futuro della nostra Nazionale in vista della qualificazione ai Mondiali 2026. L’Italia ha bisogno, infatti, di una vittoria convincente.

Il match sarà trasmesso in diretta TV su Rai 1 e sarà visibile anche in diretta streaming, completamente gratis, su Rai Play. Basta collegarsi in tempo per il calcio di inizio per seguire tutta la partita in diretta.

Per guardare Estonia – Italia dall’estero, invece, bisogna verificare se qualche emittente trasmette l’evento nel Paese dove ci si trova al momento. Difficilmente, però, ci sarà una copertura televisiva dell’evento.

Per questo motivo, per seguire in streaming dall’estero Estonia – Italia è possibile ricorrere a una VPN, andando a selezionare un server VPN italiano per avviare la connessione, direttamente dall’app del servizio. In questo modo è possibile ottenere un IP italiano e collegarsi a Rai Play per vedere la partita.

Le probabili formazioni di Estonia – Italia

Ecco le probabili formazioni del match:

Estonia (5-4-1) – Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kõlvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen. All.: Jürgen Henn

