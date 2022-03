ETC ed ETN: come fare trading di criptovalute senza wallet

Chi ha detto che per investire in criptovalute sia necessario avere un conto su un exchange? Il classico mercato azionario e i grandi fondi d’investimento, si stanno gradualmente avvicinando all’universo cripto. In tal senso, esistono dei prodotti scambiati regolarmente in borsa che sono dei veri e propri asset legati alle criptovalute. Stiamo parlando di strumenti come ETC ed ETN.

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.EU) è un prodotto legato al prezzo dei Bitcoin. Negoziato su su Deutsche Börse XETRA e SIX Swiss Exchange, ETC rappresenta una delle vie più sicure e semplici per trattare la criptovaluta per eccellenza. ETC Group Physical Ethereum (ZETH.EU), invece, rappresenta la controparte che si basa su Ethereum. Anche in questo caso, come nel precedente si parla di un asset che segue l’andamento della cripto di riferimento, in un contesto dove gli investitori sono comunque protetti da un mercato regolamentato e controllato a dovere.

Infine, quando si parla di VanEck Vectors Bitcoin ETN (VBTC.EU) si fa riferimento a un prodotto in grado di garantire un accesso più diretto a Bitcoin, lavorando su criptovaluta archiviata in portafogli freddi.

Qual è la differenza tra un investimento in Bitcoin e la compravendita di ETC ed ETN? Rispetto alle classiche criptovalute, trattando un asset di questo tipo è possibile evitare la creazione di portafogli per conservare le stesse. In particolare Freedom 24 permette di investire su questi prodotti che seguono l’andamento delle criptovalute di riferimento.

ETC ed ETN: il punto di congiunzione tra asset finanziario classico e criptovalute

