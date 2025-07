ETF Covered Call: il segreto per un portafoglio più redditizio, anche nei mercati incerti

A cosa servono e perché dovrebbero essere presi in considerazione gli ETF Covered Call? Alla base di questi strumenti di investimento c’è una strategia ben precisa, il cui scopo è quello di aumentare la redditività di un determinato portafoglio azionario, contribuendo a generare un reddito aggiuntivo attraverso la vendita di opzioni call coperte.

Gli investitori hanno la possibilità di adottare questa strategia in un mercato laterale (ossia quando il prezzo di un’azione o di particolare asset si muove all’interno di un determinato range di prezzo, senza riuscire a mostrare una chiara tendenza al rialzo o al ribasso) o quando è in leggera crescita. Attraverso gli ETF Covered Call gli investitori riescono ad ottenere un flusso di reddito potenziale e tendenzialmente sono protetti dalle perdite.

Un riparo dai mercati volatili

Grazie a questi strumenti gli investitori possono costituire una soluzione d’investimento da prendere in considerazione. Il discorso inizia a cambiare nel momento in cui i mercati azionari sono in crescita: le limitazioni dei rialzi fanno perdere i potenziali guadagni che si sarebbero potuti ottenere continuando a mantenere il titolo.

Volendo avere un’ottica di lungo termine, le strategie di questi ETF possono essere prese in considerazione, perché possono generare del reddito andando a diversificare la fonte di rischio del proprio portafoglio.

Come funzionano gli ETF Covered Call

Ma cerchiamo di capire meglio come funzionano e cosa sono gli ETF Covered Call: sono dei fondi negoziati in Borsa, che permettono all’investitore di:

acquistare un paniere di azioni o altri titoli;

attivare la vendita di opzioni call su titoli che ha acquistato.

Grazie a questa strategia, è possibile ottenere un reddito aggiuntivo per gli investitori, che arriva attraverso le opzioni vendute. E garantisce una protezione contro le vendite nel caso in cui l’andamento del mercato dovesse girarsi in negativo: la protezione vale almeno fino all’ammontare dei premi che sono stati ricevuti. Questo tipo di strategia, però, limita il potenziale guadagno, nel caso in cui il prezzo del sottostante dovesse salire di troppo.

Le fasi operative degli ETF Covered Call sono le seguenti:

viene acquistato un portafoglio di azioni, che potrebbe seguire un determinato indice;

parallelamente l’ETF inizia a vendere delle opzioni call su titoli che ha acquistato. Ogni singola opzione call permette all’acquirente di acquistare le azioni sottostanti ad un prezzo definito – tecnicamente il prezzo strike – entro una determinata data. Questo è un diritto non un obbligo;

– entro una determinata data. Questo è un diritto non un obbligo; viene generato un reddito: il venditore dell’opzione – e quindi non l’ETF Covered Call – incassa un premio perché ha concesso il diritto all’acquirente;

grazie alla strategia covered call che è stata adottata si riesce a proteggere parzialmente l’investitore da eventuali perdite del sottostante: il premio incassato le riesce a coprire, almeno fino al suo ammontare;

nel caso in cui il prezzo delle azioni dovesse salire oltre il prezzo strike, l’investitore che ha acquistato l’opzione ha la possibilità di esercitare il suo diritto. A questo punto l’ETF Covered Call deve vendere le azioni al prezzo stabilito, perdendo la possibilità di beneficiare dei potenziali rialzi.

Interessante per gli investitori è il Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF, un ETF gestito passivamente che adotta una strategia di Covered Call focalizzata sul settore tecnologico statunitense, offrendo un reddito costante e un ulteriore livello di protezione dai ribassi. Le caratteristiche tecniche di questo ETF sono le seguenti:

Indice : CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2

: CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2 Ticker : QYLD

: QYLD ISIN : IE00BM8R0J59

: IE00BM8R0J59 Patrimonio in gestione: 513 milioni di dollari

513 milioni di dollari Rendimento da dividendi (LTM) : 12,1%

: 12,1% Frequenza di pagamento : mensile

: mensile Numero di asset : 73

: 73 Valuta: USD

I vantaggi e gli svantaggi

Gli ETF Covered Call hanno dei vantaggi e degli svantaggi. Tra i primi possiamo elencare:

la generazione di reddito . Grazie alla vendita delle opzioni è possibile riuscire a generare un flusso di reddito aggiuntivo per gli investitori, grazie ai premi che vengono percepiti;

. Grazie alla vendita delle opzioni è possibile riuscire a generare un flusso di reddito aggiuntivo per gli investitori, grazie ai premi che vengono percepiti; si ottiene una protezione contro le perdite . Eventuali cali di mercato possono essere mitigati dal premio ricevuto;

. Eventuali cali di mercato possono essere mitigati dal premio ricevuto; sono accessibili . Gli ETF Covered Call permettono di implementare la propria strategia di investimento in modo semplice, senza che sia necessario negoziare direttamente le opzioni;

. Gli ETF Covered Call permettono di implementare la propria strategia di investimento in modo semplice, senza che sia necessario negoziare direttamente le opzioni; sono trasparenti e hanno dei prezzi inferiori. Sono una tipologia di investimento più economico e trasparente rispetto agli investimenti diretti nei derivati.

Tra gli svantaggi degli ETF Covered Call ci sono:

i guadagni sono limitati . La strategia che sta a monte di questo tipo di prodotto limita, potenzialmente parlando, il guadagno nel momento in cui il mercato sottostante sale di troppo: l’ETF, infatti, è obbligato a vendere le azioni al prezzo stabilito;

. La strategia che sta a monte di questo tipo di prodotto limita, potenzialmente parlando, il guadagno nel momento in cui il mercato sottostante sale di troppo: l’ETF, infatti, è obbligato a vendere le azioni al prezzo stabilito; i premi da opzioni sono in genere reddito tassabile;

sono un po’ complessi . La strategia non è semplice da comprendere, almeno se paragonata a quella di altri strumenti di investimento leggermente più tradizionali;

. La strategia non è semplice da comprendere, almeno se paragonata a quella di altri strumenti di investimento leggermente più tradizionali; rischio di mercato. Anche se c’è una protezione parziale, l’investimento è condizionato dall’andamento del mercato, con il rischio di subire delle perdite.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti.