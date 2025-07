ETF su tassi swap: cosa sono e perché stanno attirando gli investitori attenti al rendimento

L’obiettivo principale di un ETF – ossia di un fondo negoziato in Borsa – è di replicare un determinato indice. Un ETF su tassi swap replica la performance di un indice costruito sull’andamento dei tassi swap, come ad esempio il rendimento implicito degli swap a 5 anni. Per farlo, può utilizzare strumenti derivati, tra cui swap, che permettono di replicare in modo efficiente l’esposizione desiderata. Non si tratta di “investire in contratti di swap” in senso generico, ma di utilizzare derivati per riflettere i movimenti dei tassi di interesse swap.

In altre parole optare per questo tipo di investimento significa esporsi all’andamento dei tassi di interesse e speculare sulle loro oscillazioni.

Cosa sono gli ETF su tassi swap

Gli ETF per antonomasia hanno un compito: quello di replicare sinteticamente un determinato indice. Per riuscire a centrare questo obiettivo, vengono impiegati gli swap di indici, degli strumenti grazie ai quali è possibile imitare pedissequamente un qualsiasi indice. È bene sottolineare, però, che nel momento in cui si fa ricorso agli swap si deve mettere in conto un ulteriore rischio di controparte, perché il successo dell’investimento è in parte condizionato da quando sia affidabile proprio quest’ultima.

Un ETF su tassi swap mira a replicare la performance di un indice collegato all’andamento dei tassi swap – ad esempio swap a 2, 5 o 10 anni. Tali ETF possono adottare una replica sintetica, utilizzando contratti derivati (come swap o futures) per ottenere l’esposizione desiderata, senza acquistare direttamente titoli obbligazionari. Questo approccio permette di accedere in modo efficiente a strategie di esposizione ai tassi di interesse, anche in mercati complessi o poco liquidi.

Swap, cosa significa

Uno swap è un contratto derivato in cui due controparti si scambiano flussi di cassa futuri, calcolati su basi diverse. Il tipo più comune è l’interest rate swap, in cui una parte paga un tasso fisso e riceve un tasso variabile, o viceversa, su un capitale nozionale. Esistono anche swap su valute, su indici (come equity swap), su materie prime e su rischio di credito (credit default swap). Gli swap vengono utilizzati per gestire, trasferire o esporsi a specifici rischi finanziari, in particolare rischio di tasso o di cambio.

Volendo andare a cercare l’obiettivo di fondo di questi particolari strumenti, è possibile affermare che è quello di spostare ed ottimizzare i rischi.

ETF su tassi swap, come si riconoscono

Per riuscire a riconoscere un ETF su tassi swap l’investitore deve prestare attenzione ad una serie di caratteristiche:

L’ETF rende noto che il suo obiettivo è quello di replicare in modo sintetico ;

; Nel nome dell’ETF è inserita anche la parola swap ;

; Nella scheda informativa viene spiegato quale è il tipo di replica dell’indice;

E’ possibile riconoscere il contratto swap tra le partecipazioni principali.

Perché attraggono gli investitori?

Sono diverse le motivazioni per le quali gli ETF su tassi swap attraggono gli investitori attenti al rendimento. Le più importanti sono le seguenti:

Consentono di ottenere un’esposizione all’andamento dei tassi di interesse (tipicamente swap rate a diverse scadenze), senza dover detenere direttamente obbligazioni o altri strumenti a reddito fisso. Sono quindi strumenti adatti a chi intende posizionarsi sull’evoluzione dei tassi , beneficiando, ad esempio, di un potenziale rialzo o ribasso. L’opportunità può diventare interessante nel momento in cui si registra un rialzo dei tassi o quando si prevede possano farlo. In questo modo si possono raggiungere dei potenziali guadagni;

(tipicamente swap rate a diverse scadenze), senza dover detenere direttamente obbligazioni o altri strumenti a reddito fisso. Sono quindi strumenti adatti a chi intende , beneficiando, ad esempio, di un potenziale rialzo o ribasso. L’opportunità può diventare interessante nel momento in cui si registra un rialzo dei tassi o quando si prevede possano farlo. In questo modo si possono raggiungere dei potenziali guadagni; Permettono di diversificare . Al loro interno includono diversi tipi di tassi di interesse – a breve termine, a lungo termi e di paesi diversi – a cui si aggiungono altre attività finanziarie;

. Al loro interno includono diversi tipi di tassi di interesse – a breve termine, a lungo termi e di paesi diversi – a cui si aggiungono altre attività finanziarie; Hanno dei costi inferiori . Può capitare, infatti, che gli ETF su tassi swap possano risultare più efficienti e meno costosi rispetto ad una mera replica fisica;

. Può capitare, infatti, che gli ETF su tassi swap possano risultare più efficienti e meno costosi rispetto ad una mera replica fisica; Sono flessibili: gli ETF su tassi swap sono negoziati in Borsa come un qualsiasi altra azione.

Benché notevolmente apprezzati è bene ricordare che gli ETF su tassi swap possono presentare anche alcuni rischi, i più importanti dei quali sono:

L’ETF si affida ad una controparte per l’esecuzione dello swap: quest’ultima potrebbe non essere in grado di adempiere ai propri obblighi;

per l’esecuzione dello swap: quest’ultima potrebbe non essere in grado di adempiere ai propri obblighi; Il rischio di tracking error . L’obiettivo è quello di replicare in maniera precisa l’indice di riferimento, ma potrebbero essere registrate delle deviazioni tra la performance dell’ETF e quelle dell’indice di riferimento;

. L’obiettivo è quello di replicare in maniera precisa l’indice di riferimento, ma potrebbero essere registrate delle deviazioni tra la performance dell’ETF e quelle dell’indice di riferimento; Il funzionamento e la struttura del prodotto possono risultare difficili da comprendere.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti.