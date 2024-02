Ethereum e Binance affrontano difficoltà in un mercato fluttuante

Meme Moguls (MGLS) sta emergendo come un potenziale destabilizzatore per criptovalute consolidate come Ethereum (ETH) e Binance (BNB). Mentre procede attraverso la fase 5 della sua presale di token in corso, Meme Moguls sta guadagnando più slancio avendo attratto quasi 4.000 investitori fino ad ora.

In un altro sviluppo, la Standard Chartered Bank prevede un significativo aumento del valore di Ethereum entro maggio. Al contrario, Binance sta affrontando incertezze ed ha sperimentato un recente declino nelle prestazioni. A meno che Binance non dimostri resilienza, si prevede che la sua tendenza al ribasso persista.

La community di Ethereum (ETH) è Ottimista nonostante le Pressioni Regolatorie

Secondo un post su X, la Standard Chartered Bank prevede una possibile approvazione di un fondo negoziato in borsa (ETF) di Ethereum per il trading spot in maggio 2024. Secondo la banca, il token nativo di Ethereum potrebbe potenzialmente aumentare del 70% e raggiungere un sorprendente $4.000 entro la fine di maggio.

Il team di ricerca della Standard Chartered, guidato dal rinomato ricercatore Geoff Kendrick, confronta le tendenze di Ethereum e Bitcoin. Il documento propone un percorso regolatorio simile a quello di Bitcoin, in cui la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) potrebbe inizialmente rifiutare l’ETF spot ma prevede un’approvazione successiva.

Allo stesso modo, la posizione incerta della Securities and Exchange Commission (SEC) sulla classificazione di Ethereum è un ostacolo nel processo di approvazione. La SEC non ha ancora deciso se Ethereum (ETH) si qualifica come un titolo, causando incertezza tra gli investitori.

Anche con questi ostacoli regolatori, alcuni ottimisti trovano conforto nei successi precedenti. Il prezzo di Ethereum ha recentemente superato i $2.700 prima di scendere successivamente in un intervallo corrente tra $2.200 e $2.299. Secondo un analista cripto, la tendenza al ribasso continuerà fino a quando Ethereum non dimostrerà resilienza di fronte al ritardo dello spot ETH.

Con un Modello di Bandiera Rialzista, Binance Coin (BNB) è Pronto per un Rally

Il prezzo di Binance Coin (BNB) è in declino dall’ultimo mese. Dopo essere caduto di più del 5%, BNB ha raggiunto un minimo mensile di $287. Con un prezzo attuale di $298.86, il range di prezzo settimanale di BNB va da $289.41 a $312.73. Tuttavia, l’emergere di un modello di bandiera rialzista potrebbe indicare l’inizio di una inversione di tendenza.

La tendenza positiva è ancora in atto, e BNB sta lottando per superare il segno dei $300. Se il modello continua, BNB potrebbe sfondare il livello della barriera questo mese. Finora, la rete blockchain di BNB sta vedendo un aumento degli utenti dApp.

Meme Moguls (MGLS) Cerca di Riplasmare l’Industria delle Cripto

Meme Moguls (MGLS) si sta posizionando strategicamente tra le cripto più interessanti, evidente dal successo della sua presale di token in corso che ora avanza attraverso la 5ª fase. Attualmente, gli investitori che hanno partecipato alla prima fase della presale starebbero seduti su un ROI potenzialmente elevato.

Essenzialmente, Meme Moguls (MGLS) funziona come un ecosistema che presenta una vasta gamma di attività che spaziano dall’intrattenimento, all’educazione e alla redditività. È un ecosistema di gioco immersivo, che offre ricompense ai suoi giocatori più performanti mentre dimostrano la loro capacità di diventare magnati sul sito. Dopo aver vinto un torneo, i giocatori salgono al rango successivo nella classifica della ricchezza.

Inoltre, Meme Moguls si distingue con il suo scambio unico supportato da meme, che si discosta dagli scambi tradizionali di criptovalute. Il token nativo MGLS serve a più scopi, inclusi il mining, lo staking, l’adesione alle pool di liquidità e la funzione di token di governance.

Attualmente prezzato a $0.0036, il token MGLS offre un buon punto di ingresso per potenziali investitori considerando che la presale è programmata per avanzare attraverso un’altra fase prima del lancio. Nel frattempo, il progetto adotta un modello di prezzo dinamico che assicura che il token sia venduto a un prezzo più alto con l’avanzamento di ogni fase.

Guardando avanti, Meme Moguls mostra un potenziale significativo nel 2024. È interessante notare che il token Meme Moguls sarà quotato su Uniswap e altre piattaforme.

