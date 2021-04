Nuovo record per Ethereum: perché la crypto è diversa da Bitcoin

Spesso indicata come la criptovaluta per eccellenza tra quelle alternative a Bitcoin, in realtà Ethereum nasce con una finalità diversa, pur costituendo oggi a tutti gli effetti uno strumento di investimento. È tornata al centro dell’attenzione in settimana, in conseguenza al forte incremento del valore che l’ha portato a far registrare nuovi record.

Ethereum oltre i 2.800 dollari, per la prima volta

Nelle ultime 24 ore, la moneta virtuale ha oltrepassato la soglia dei 2.800 dollari (fonte CoinDesk), per la prima volta, raggiungendo per la precisione quota 2.801,34 dollari. Nel grafico di seguito la variazione registrata nel corso dell’ultima settimana.

Per capire cosa renda ETH differente da Bitcoin facciamo riferimento al commento di Orlando Merone, Country Manager di Bitpanda in Italia.

Ether è la seconda criptovaluta più popolare, con una capitalizzazione di mercato piuttosto significativa. A differenza del Bitcoin, Ether non è stato concepito come un metodo di pagamento o un sostituto del denaro classico. Ether è stato concepito fin dall’inizio come un “carburante”, criptovaluta che alimenta la piattaforma Ethereum, creato con l’obiettivo di fornire una base decentralizzata per lo sviluppo di applicazioni basate su blockchain, ad esempio i cosiddetti “smart contract”.

La blockchain e le sue potenziali applicazioni sono dunque al centro del progetto, fin dalla sua nascita. Prosegue Merone.

Per via del grande valore offerto da Ethereum, della fiducia e dell’interesse degli investitori che ha creato la domanda iniziale di Ethereum, di una combinazione di circostanze e della natura “rialzista” delle criptovalute nell’ultimo anno, la moneta sta prendendo sempre più piede. Un trend che secondo me non finirà così presto.

Il secondo dei grafici qui riportati mostra invece il trend di crescita registrato da Ethereum nel corso degli ultimi tre mesi. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo la criptovaluta è scambiata a 2.751,02 dollari.