Ethereum fa segnare un nuovo record: la criptovaluta oltre i 2700 dollari

Così come quello di Bitcoin, anche il valore di Ethereum è sulle montagne russe: la moneta virtuale ha fatto registrare un nuovo record nelle ultime 24 ore, arrivando a toccare quota 2.718,59 dollari, salvo poi flettere nuovamente in tutta fretta per assestarsi agli attuali 2.591,45 dollari.

Crypto: ETH oltre il tetto dei 2.700 dollari

Sembra dunque ripetersi il trend già osservato una settimana fa, con l’improvvisa impennata di giovedì e il conseguente forte ribasso del giorno successivo, frutto delle manovre attuate da chi fa leva sulla criptovaluta come strumento puramente speculativo. Nel grafico di seguito l’andamento tra ieri e oggi.

Osservando il fenomeno da un punto di vista più ampio, ecco quanto avvenuto negli ultimi sette giorni: il record del 22 aprile ha ben presto lasciato il posto a una diminuzione del prezzo, fino all’ennesimo rialzo delle ultime 48 ore.

La crescita risulta comunque evidente se si prende in considerazione un arco temporale ancora più ampio, l’intero ultimo mese. Il valore è passato dai circa 1.700 dollari di fine marzo agli attuali 2.600. Chi ha scelto di acquistare la criptovaluta qualche settimana fa ha dunque visto aumentare in modo importante il proprio capitale.

ETH è tra le monete virtuali al centro dell’attenzione in questo periodo, insieme a BTC (Bitcoin) e DOGE (Dogecoin). Forme di investimento che devono essere approcciate con cautela e in modo consapevole nonché informato, considerando il rischio volatilità sempre dietro l’angolo: se da un lato intercettando il trend giusto è possibile generare un forte profitto in tempi brevi, dall’altro si rischia di vedere andare in fumo una parte dei propri risparmi in conseguenza a manovre speculative altrui.