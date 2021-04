Ethereum: crollo improvviso dopo aver fatto registrare il record

La crescita di ieri che ha portato a toccare un nuovo massimo storico nel valore di Ethereum ha ben presto lasciato il posto a un’inversione di tendenza e a un conseguente brusco ribasso nella quotazione: dopo essere arrivata a 2.645,14 dollari, la moneta è ridiscesa perdendo circa 500 dollari in meno di una giornata.

ETH scivola, subito dopo aver registrato il valore massimo

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo è scambiata a 2.156,85 dollari. Chi dunque ha scelto di investire sperando in un’ulteriore impennata, si trova ora a dover fare i conti con una parte del capitale andato in fumo. Nulla di nuovo nel mondo delle criptovalute, come ci ha abituati anche Bitcoin.

Ethereum: il valore nelle ultime 24 ore (22 – 23 aprile 2021)

Nel grafico qui sotto è ben visibile la fluttuazione continua nel valore di ETH registrata nel corso degli ultimi sette giorni.

Ethereum: il valore nell’ultima settimana (16 – 23 aprile 2021)

Osservando però il fenomeno da una prospettiva più ampia, il trend di crescita che ha interessato Ethereum nell’ultimo mese emerge in modo netto. Si è passati dai 1.680 dollari del 23 marzo agli attuali 2.150 dollari.

Ethereum: il valore nell’ultimo mese (23 marzo – 23 aprile 2021)

Quanto accaduto tra ieri e oggi costituisce ad ogni modo un’ennesima conferma di come mettere mano al portafogli e convertire in tutta fretta i propri risparmi in una moneta virtuale, spinti dal desiderio di ottenere un profitto immediato, esponga al rischio volatilità. È bene valutare sempre con attenzione prima di gettarsi su un exchange: considerata l’imprevedibilità insita nella natura stessa delle crypto, così come nelle dinamiche e negli scambi che prendono vita tra i nodi delle blockchain, le probabilità di guadagno e di perdita spesso di equivalgono.