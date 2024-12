Etichettatrice con app a 10€: la più venduta è in DOPPIO SCONTO

Dotata di connettività Bluetooth, l’etichettatrice di Nelko si interfaccia con un’applicazione su smartphone per stampare etichette personalizzate: acquistala in doppio sconto su Amazon. Tutto ciò che devi fare è attivare il coupon che trovi sull’e-commerce per portarla al prezzo minimo storico di soli 10,49 euro. È compatibile con gli smartphone e con i tablet basati sui sistemi operativi Android e iOS (il software è gratuito).

Solo 10€ per l’etichettatrice Bluetooth

È anche un’ottima idea regalo per Natale, da far trovare sotto l’albero. Utilizza un processo di stampa termica che non prevede l’impiego di inchiostri, così da risultare economico e conveniente, con una risoluzione pari a 203 dpi per assicurare una qualità elevata e una velocità pari a 30 mm/s. Il taglio è automatico, grazie alla taglierina integrata, dunque non c’è bisogno di forbici. Permette di ottenere un risultato personalizzato scegliendo tra oltre 30 cornici, più di 90 font, centinaia di immagini, codici a barre e molto altro ancora. Dai un’occhiata alla scheda del prodotto per saperne di più e per capire come potrà tornarti utile nel quotidiano.

Se hai un abbonamento Prime attivo e la ordini adesso, per te c’è anche la consegna gratuita prevista entro pochi giorni, direttamente a casa o presso un punto di ritiro a tua scelta. Il voto medio assegnato da quasi 7.000 recensioni, pubblicate da chi ha già avuto modo di metterla alla prova, è 4,5/5.

Ricapitolando, tutto ciò che devi fare è attivare il coupon dedicato e metterla nel carrello: potrai così acquistare l’etichettatrice Bluetooth di Nelko al suo prezzo minimo storico di soli 10,49 euro. È venduta dallo store ufficiale del marchio e spedita da Amazon.